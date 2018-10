Les defenses reclamen el plantejament de qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la UE si no s'estima el seu recurs

Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez han presentat un recurs d'empara davant del TC perquè aixequi la seva suspensió com a diputats decretada pel Suprem. De fet, ho plantegen com a mesura cautelar mentre el tribunal estudia el recurs. En cas de no estimar-se la demanda, sol·liciten el plantejament de qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea plantejant si és compatible amb la Carta de Drets Fonamentals de la Unió i amb la directiva del Parlament Europeu i del Consell que un estat membre suspengui de l'exercici dels seus drets polítics, en especial del seu dret a vot, a diputats escollits democràticament quan aquests han estat processats penalment i estan en presó preventiva, el que ja garanteix l'eliminació de qualsevol risc de reiteració delictiva.