Puigdemont, Sànchez, Turull i Rull no votaran i el Parlament perd la majoria absoluta independentista

A través d'un comunicat, els quatre diputats asseguren que els 61 escons de JxCat i ERC permetran mantenir el Govern

Actualitzada 09/10/2018 a les 15:09

Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull assumeixen que no votaran al ple del Parlament i d'aquesta manera la cambra catalana perd la majoria absoluta independentista. A través d'un comunicat escrit a mà per Rull i signat pels quatre diputats processats, es mostren convençuts que els 61 escons de JxCat i ERC permetran mantenir l'actual Govern i «seguir impulsant el projecte republicà». Així doncs, Puigdemont, Sànchez, Turull i Rull assumeixen la nova decisió de la Mesa de deixar sense efectes la delegació de vot i afegeixen que els seus drets deixaran de ser comptabilitzats. Manifesten respecte per la decisió dels altres diputats encausats, en referència a Oriol Junqueras i Raül Romeva, i demanen alhora respecte per la seva decisió.JxCat passarà a tenir 30 vots tot i que a les eleccions del passat 21 de desembre va obtenir 34 diputats. Sumant els 31 vots d'ERC, tenint en compte que Toni Comín no vota perquè està pendent de recurs, i els quatre diputats de la CUP, els independentistes poden aconseguir un màxim de 65 vots, a tres de la majoria absoluta.A més, els vots de la resta de partits (Cs, PSC, PPC i comuns) també sumen 65 diputats. Això vol dir que es podrien donar votacions en què els dos blocs quedessin empatats a 65. En aquests casos, segons el reglament del Parlament, es repeteix la votació dues vegades més i si es manté l'empat es considera que la iniciativa ha quedat rebutjada.En l'escrit, els quatre diputats processats de JxCat fan referència a la resolució del jutge Pablo Llarena i diuen que plantejant la possibilitat de designar diputats substituts pretenia «de manera maldestre, blanquejar una decisió manifestament injusta i d'una gravetat sense matisos en termes democràtics».En aquest context, celebren que la setmana passada el ple del Parlament rebutgés per majoria absoluta la seva suspensió, en referència a l'acord del 2 d'octubre. Es tracta, segons els diputats processats, d'un «acte de normalitat i de sobirania» en compliment «escrupolós» del que estableix el reglament del Parlament.Puigdemont, Sànchez, Rull i Turull defensen que la fórmula de mantenir la delegació de vot és «perfectament ajustada a dret» i afegeixen que aquesta delegació «només pot ser rebutjada des d'una argumentació supeditada a les possibles coercions d'un òrgan aliè al poder legislatiu».Els quatre diputats expliquen que a partir d'ara els seus vots deixaran de ser comptabilitzats però que tot i així la seva voluntat és preservar la sobirania plena del Parlament i mantenir la majoria del Govern. En aquest sentit, manifesten que els 61 escons que sumen ara JxCat i ERC permetran mantenir l'actual executiu català i «impulsar el projecte republicà».«Treballarem perquè la vulneració del dret a la representació política i l'alteració de les majories resultants del 21-D siguin preses en consideració per part dels organismes i tribunals internacionals», afegeixen per després remarcar que una altra vegada aniran a Europa i al món a trobar la justícia que l'estat espanyol els hi nega.