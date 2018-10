El Parlament rebutja el suport a l'autodeterminació i la reprovació del Rei

El fet que Puigdemont, Rull, Turull i Sànchez no hagin designat el vot a un company ha fet perdre la majoria als independentistes

Actualitzada 09/10/2018 a les 19:25

Per un vot, s'ha esquivat l'empat

El ple del Parlament ha rebutjat aquest dimarts una proposta de resolució de la CUP en què es reivindicava «el dret imprescriptible i inalienable de Catalunya a l'autodeterminació». I aquest punt s'ha rebutjat perquè en votar-lo durant el debat de política general s'ha produït un empat tres vegades consecutives. Un empat que arriba pels vots comptabilitzats de JxCat – finalment no voten ni Carles Puigdemont, ni Josep Rull ni Jordi Turull ni Jordi Sànchez després de la decisió de la Mesa- i dels d'ERC –no vota Toni Comín però sí que ho fan Oriol Junqueras i Raül Romeva, que van formalitzar la designació d'un company. Aquests moviments han fet perdre la majoria als independentistes, que es queden a 65 vots si s'hi sumen els quatre de la CUP. Són els mateixos escons que Cs, PSC-Units, CatECP i el PPC, que en aquest punt han votat conjuntament. De fet, durant les votacions del debat de política general s'ha empatat cinc vegades.En aquest punt, els cupaires reivindicaven l'autodeterminació d'acord amb les lleis aprovades anteriorment a la cambra per «poder exercir aquest dret» -es va optar per eliminar finalment de forma explícita la referència a les anomenades lleis de desconnexió i a la resolució d'inici del procés.El primer empat, però, s'ha produït en una proposta de resolució del PSC-Units sobre habitatge. I la situació s'ha reproduït en una sobre administració i funció pública que havien pactat JxCat i ERC, que durant dues votacions s'ha empatat a 61 amb 8 abstencions. A la tercera votació s'ha desbloquejat l'empat però s'ha tombat la proposta ja que s'ha imposat el 'no' per 61 vots a favor, 65 en contra i 4 abstencions.Un patró semblant s'ha repetit en una altra votació sobre habitatge dels dos grups independentistes majoritàries, que finalment també s'ha rebutjat en mantenir-se l'empat a 61 i les 8 abstencions. L'empat a 65 ha arribat també en una proposta de resolució transacccionada entre JxCat i la CUP, en què entre d'altres s'ha rebutjat reprovar l'actuació del rei Felip VI, en concret pel seu discurs del 3-O.Dues d'aquestes propostes de resolució que s'han tombat inicialment per empat són doncs de JxCat i ERC. A banda, els dos grups tampoc han aconseguit sumar prou suport en tres més, una de polítiques digitals, una altra sobre frau fiscal i una cinquena sobre treball.Una altra votació curiosa s'ha produït en una de les de Cs. La formació taronja l'ha tirat endavant per un sol vot de diferència. Ha aconseguit 65 vots, i els independentistes només han comptabilitzat, possiblement per error, 64 vots. Si haguessin votat tots, s'hauria produït un altre empat i enlloc de tirar-se endavant s'hauria rebutjat. És una proposta que assumeix que la situació política a Catalunya ha causat «efectes nocius per a l’economia i l’ocupació», en especial l’últim trimestre del 2017 amb un deteriorament dels índex econòmics i del clima de confiança del teixit empresarial català respecte exercicis anteriors, sempre segons el text aprovat.En aquest sentit, s’insta el Govern a «revertir» aquells efectes donant impuls a polítiques de foment de l’activitat econòmica i de millora de l’ocupació, tot «garantint un marc de seguretat jurídica i estabilitat política, i treballant pel desenvolupament empresarial i la captació d’inversions». La resolució inclou una vuitena de mesures a aquest efecte, tals com elaborar un pla integral de reorientació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), reforçar els programes destinats a reduir l’atur als col·lectius amb majors problemes d’ocupabilitat o impulsar el Pacte Català de Formació Professional Dual per donar resposta a la falta de personal tècnic a les empreses, entre altres.