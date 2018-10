Albiol s'enfronta a uns okupes en un vídeo de campanya: «Si hi cap merder amb els veïns tindrem un problema»

El candidat del PP a Badalona posa el focus en els problemes de convivència per «recuperar» l'alcaldia

El candidat del PP a l'alcaldia de Badalona, Xavier Garcia Albiol, torna a posar el focus en els problemes de convivència per intentar «recuperar» l'alcaldia el 2019. Aquest dimarts, Albiol ha difós el seu primer vídeo de campanya, en el que apareix en el llindar de la porta d'un pis del barri de la Salut enfrontant-se a uns okupes, que en cap moment apareixen a les imatges.«No es pot entrar als pisos saltant per patis i finestres», els retreu. Albiol els demana que no hi hagi «cap soroll per molestar els veïns» i que respectin la «convivència normal» de la comunitat. També els insta a buscar una «alternativa» per deixar l'habitatge i avisa: «Si hi ha cap merder amb els veïns tindrem un problema».