L'encara líder del PPC creu que Rajoy hauria d'haver aplicat abans el 155 i demana a l'Estat que es prengui seriosament la situació a Catalunya

Actualitzada 09/10/2018 a les 09:36

L'encara líder del PPC, Xavier García Albiol, ha afirmat que el govern de Rajoy hauria d'haver aplicat abans el 155, concretament després dels plens del 6 i 7 de setembre de l'any passat que van aprovar la llei del referèndum i de transitorietat. En una entrevista a Els Matins de TV3, Albiol ha lamentat que la gestió del govern espanyol deixés el PPC enmig de «foc creuat», entre els ciutadans que veien el 155 com una agressió i els que creien que no era prou contundent. D'altra banda, Albiol ha avisat que si l'Estat no es pren seriosament el que està passant a Catalunya d'aquí a 15 o 20 anys «no hi haurà 155 que aturi la independència».