Turull a Llarena: «Vostè em converteix en pres polític. Vostè sap que jo podria ser president, doncs cap a la presó»

L'exconseller constata que és el primer cop que un magistrat decideix quin diputat pot ser votat president

Actualitzada 08/10/2018 a les 09:56

L'exconseller Jordi Turull va recriminar al magistrat Pablo Llarena el seu canvi d'opinió quan després de deixar-lo en llibertat al desembre, va decidir tornar-lo a empresonar uns mesos després, abans que es pogués sotmetre al segon debat d'investidura. «No sé si quan vaig entrar a presó al novembre podria ser considerat pres polític. Però el que sí que és cert és que a partir del 23 de març vostè em converteix en pres polític. Vostè sap que jo podria ser president de la Generalitat, doncs cap a dins, cap a la presó», etziba Turull en la seva declaració el 18 d'abril, ens uns àudios que ha difós Catalunya Ràdio. L'exconseller constata que és el primer cop que un magistrat decideix quin diputat pot ser votat president i parla de «creuament de poders».Turull pregunta a Llarena què ha canviat en quatre mesos perquè torni a ser empresonat. «Què ha canviat? Què he fet? He incomplert el meu deure d'assistir setmanalment davant l'ordre judicial? No. He votat des que es va tornar a constituir el Parlament alguna resolució prohibida pel TC? No. He intentat no comparèixer quan m'ha citat? No. Llavors quines novetats objectives ha ocorregut des del 4 de desembre fins a l'actualitat?», qüestiona l'exconseller.I ell mateix es respon constatant que no ha renunciat a la seva activitat política, que ha tornat a ser escollit diputat al Parlament i que va ser proposat com a candidat a la Presidència de la Generalitat. Turull, irònicament, remarca com es precipita el processament quan apareix als mitjans que ell serà el candidat. «Casualitat», conclou, alhora que es queixa que només tornen a la presó els que no han renunciat a la política.En aquest sentit, Turull opina que aquest procés «no va d'impartir justícia, i menys amb totes les garanties», sinó que va de «política i d'escarment», tot plegat amb un «clar atropellament que amenaça els drets bàsics». Segons ell, suposa un «autèntic creuament de poders i un atac als pilars bàsics del parlamentarisme democràtic».I és que l'exconseller assenyala que és el primer cop que un magistrat decideix quin diputat pot ser votat president i quin no. Qui hauria de fer política, el govern espanyol, és qui diu quan i com i perquè seran jutjats els independentistes, continua, mentre que «qui hauria d'impartir justícia diu com i amb qui hauria de produir-se el retorn a l'autogovern».Es refereix així a un concepte que Llarena utiltiza en la seva interlocutòria, «l'encertat retorn a l'autogovern», i li pregunta si és el magistrat que s'ha d'ocupar d'aquesta qüestió. També li pregunta què considera un «encertat retorn a l'autogovern». «No és encertat el que voten els ciutadans de Catalunya i a qui voten? No és encertat el que lliurement desitgen votar els diputats?», es queixa.També lamenta que Llarena parli de «l'esfera psicològica» de Turull sense cap informe forense, i conclou que el magistrat «introdueix una novetat en el sistema jurídic espanyol», ja que els «penalitza» per haver-se declarat innocents.L'exconseller deixa clar a Llarena que no renunciarà a les seves conviccions polítiques i que no deixarà de ser independentista, i adverteix el magistrat que no és així com es resoldrà el conflicte a Catalunya, sinó amb política i amb diàleg.Així mateix, aprofita per demanar a Llarena que rectifiqui, perquè això, diu, «sí que ajudarà». «Tornem a la separació de poders. Deixem de fer política des de la justícia i deixem d'impartir justícia des de la política», acaba l'exconseller.