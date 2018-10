L'exconseller i la seva esposa diuen al jutge que la situació anòmala durava des de l'any 1995 i que ho van voler arreglar quan ell va ser diagnosticat d'apnea del son

Actualitzada 08/10/2018 a les 12:20

L'exconseller de Presidència Jordi Turull ha assegurat aquest dilluns al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el maig del 2017 va cedir la meitat d'una casa a Parets del Vallès i la meitat d'un compte corrent a la seva dona perquè aquesta n'era la legítima propietària. Així, ha dit que la dona havia pagat la hipoteca i les obres de l'immoble, que anava 100% a nom del dirigent polític, i que el compte corrent comú només rebia ingressos de la nòmina de la dona. Per això, i arran del diagnòstic d'apnea del son que tenia Turull, van decidir regularitzar la situació i, alhora, van fer testament com a beneficiaris mutus.Segons la fiscalia, quan Turull encara era portaveu de JxSí al Parlament, tenia el 100% de la propietat d'un habitatge comprat l'any 1994 a Parets del Vallès i valorat en 84.452 euros, on vivia la família. A més, tenia el 50% d'un compte corrent amb la seva dona amb un saldo de 107.594 euros. El fiscal considera que, Turull es va «concertar» amb la seva esposa, amb qui està casat en règim de separació de béns, per «desprendre's de la major part del patrimoni immobiliari i actius financers, i aparentar una situació d'insolvència». «En execució d'aquest pla preconcebut», el 8 de juny el matrimoni va signar una escriptura pública de donació en una notaria de Barcelona. En la escriptura es deia que Turull feia donació pura i simple a la seva esposa de la meitat indivisa de l'immoble del qual era propietari al 100%, o sigui 42.226 euros. També va donar l'import de la seva meitat del compte corrent, o sigui 53.797 euros. De fet, el 19 de maig anterior s'havia donat de baixa com a titular d'aquell compte corrent. D'aquesta manera, es va desprendre de més de 96.000 euros.L'advocat de Turull, Jordi Pina, ha explicat en sortir que entre 1994 i 1995 el matrimoni va adquirir una casa, però les quotes de la hipoteca i les obres de remodelació les va pagar exclusivament la dona, cosa que ha ratificat el constructor, que ha declarat com a testimoni després de la declaració del matrimoni investigat. A banda, la directora de l'oficina bancària on tenien el compte corrent ha confirmat també que només Bragulat aportava diners al compte comú.Quan el 2017 Turull va ser diagnosticat d'apnea del son es va «espantar molt» i això va accelerar els tràmits per regularitzar la situació. Aquella primavera es van assessorar amb advocats i van decidir canviar la titularitat del compte, passant-lo tot a nom de la dona, i posar la dona com a propietària de la meitat de la casa. A més, van fer testament posant-se com a beneficiaris l'un de l'altre i tot amb la «màxima transparència», declarant-ho al Parlament i pagant tots els impostos corresponents. Per això, considera «incomprensible» pretendre un alçament de béns i alhora declarar-ho i assumir els possibles béns de la seva esposa en cas de mort.Tot això va passar a la primavera, quan Turull, segons Pina, no tenia «cap presagi» que acabaria sent conseller i investigat pel Suprem. De fet, ha dit que ell va rebre la trucada del president Puigdemont la nit del 13 de juliol, i l'endemà va ser nomenat conseller en substitució de Neus Munté.Pina ha mostrat la seva molèstia pel fet que la investigació de la fiscalia es podria haver arxivat molt abans, quan Turull encara era en llibertat, ja que podria haver aportat nombrosa documentació acreditativa de la seva versió. A més, també ha criticat el fet que el fiscal només hagi fet una pregunta a Turull, i cap a la dona ni als dos testimonis. Igualment, ha recordat que en la interlocutòria de processament el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena va fixar una fiança de responsabilitat civil solidària de 2,1 milions d'euros per als membres del Govern destituït en aplicació de l'article 155 de la Constitució, cosa que ja cobriria la responsabilitat de Turull.Bragulat ha dit als mitjans que ha pogut saludar breument el seu marit quan s'han trobat al passadís de la sala de vistes, on Turull ha accedit escortat per mossos d'Esquadra però sense anar emmanillat.