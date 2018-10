Pirineus-Barcelona rep l'aval del COI per treballar en una candidatura pels Jocs d'Hivern 2030

L'informe favorable d'aquesta organització permet començar a elaborar una proposta concreta d'organització de l'esdeveniment

El Comitè Olímpic Internacional (COI) dona llum verda a Pirineus-Barcelona per a què comenci a treballar en una proposta concreta per a l'organització d'uns Jocs d'Hivern l'any 2030. La seva postura s'ha donat a conèixer aquest diumenge a la tarda a Buenos Aires (Argentina) -la matinada de dilluns si es té en compte l'hora catalana-, en una reunió celebrada en el marc dels Jocs Olímpics de la Joventut i en la qual el consultor del COI, Gilbert Felli, ha presentat l'informe que ha elaborat a partir de la seva visita de tres dies a Catalunya, ara fa tot just un mes.L'aval d'aquest organisme fa possible el pas a la següent fase, que consisteix en formalitzar la precandidatura un cop s'ha constatat que el territori compta amb les infraestructures necessàries per poder acollir l'esdeveniment.El consultor i antic director executiu dels Jocs Olímpics, Gilbert Felli, s'ha reunit a Buenos Aires amb el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, i el president del COE, Alejandro Blanco, per explicar-los de primera mà que el COI dona el seu aval tècnic a Pirineus-Barcelona per a què treballi en una candidatura per als Jocs d'Hivern de l'any 2030. A la trobada, emmarcada en la celebració dels Jocs Olímpics de la Joventut, Felli ha estat acompanyat pel vicepresident del COI, Juan Antonio Samaranch, i el director adjunt de l'organisme, Pere Miró.L'informe favorable presentat pel consultor del COI arriba tot just un mes després del seu desplaçament a Catalunya per conèixer, en una visita de tres dies, quins són els actius amb què compta el territori de cara a poder acollir un esdeveniment d'aquest tipus. El seu aval ve motivat, precisament, pels nous criteris de l'organisme, els quals prioritzen aquelles candidatures que pràcticament ja disposin de les infraestructures necessàries per poder organitzar els Jocs amb l'objectiu d'evitar «una despesa extraordinària», segons va dir Felli durant la seva visita a l'estació de la Molina (Cerdanya), el 5 de setembre passat.El vistiplau del COI permet al territori començar a treballar en la proposta operativa concreta sobre l'organització dels Jocs d'Hivern, ja que l'aval de l'organisme suposa a Pirineus-Barcelona passar a la següent fase en la qual es formalitzarà la precandidatura.