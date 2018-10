La formació proclamarà els precandidats el 18 d'octubre i votarà els finalistes el 30 del mateix mes

Actualitzada 08/10/2018 a les 15:48

El PPC convocarà el congrés extraordinari per rellevar l'actual president de la formació Xavier García Albiol el proper dissabte 10 de novembre. Segons fonts del PP, els propers 15 i 16 d'octubre es podran presentar els precandidats a liderar la formació a Catalunya amb un mínim de 90 avals. El 18 d'octubre es proclamaran els precandidats i el 30 del mateix mes es farà la votació dels precandidats i els compromissaris. La campanya electoral interna per liderar el partit s'estendrà del 19 d'octubre el 29. D'altra banda, segons han informat, aquesta setmana el comitè organitzador encapçalat per Josep Llobet, aprovarà el model dels avals i el dels compromissaris.