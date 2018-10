Prop de 15.000 persones participen en la cadena humana des de Sant Julià de Ramis fins a Aiguaviva per commemorar l'1-O

Paluzie reclama als polítics que «no malbaratin» el referèndum de fa un any i que tirin endavant la república per donar compliment al mandat democràtic

Els alcaldes no obliden la repressió policial i reclamen la independència

Paluzie defensa la via unilateral

Prop de 15.000 persones han participat en la cadena humana que ha unit cinc poblacions de les comarques gironines per commemorar l'1-O. S'ha enllaçat així de forma simbòlica Sant Julià de Ramis amb Aiguaviva passant per algunes de les escoles i punts de votació que van patir les càrregues policials pel referèndum. Ha estat un acte molt festiu, amb senyeres i crits d'«independència», que han ressonat pels diferents punts del territori. Dels 27 trams que s'havien marcat només se n'ha hagut d'eliminar un, el 6, al no poder-lo omplir. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha reclamat als polítics que «no malbaratin» l'1-O i que tirin endavant la república per donar compliment al mandat democràtic durant el discurs que ha fet a Aiguaviva. Paluzie també s'ha mostrat molt satisfeta per com ha transcorregut la cadena humana.El 7 d'octubre se sumarà a les dates assenyalades de l'independentisme en fer-se realitat aquest diumenge la cadena humana que ha unit cinc poblacions del Gironès, des de Sant Julià de Ramis fins a Aiguaviva amb prop de 15.000 participants. En total hi havia 27 trams, de 500 metres cadascun, i s'ha aconseguit omplir gairebé tots excepte el número 6 que s'ha suspès en no poder-se omplir. Segons ha explicat l'ANC, organitzadora de l'acte, entre els més concorreguts hi havia els de Sant Julià de Ramis i Aiguaviva, les dues poblacions a enllaçar simbòlicament. Per contra, els més fluixos han estat els de la zona de Pedret, Pont Major i algun tram de Vilablareix.L'acte, ha començat a les 17:14 i ha finalitzat amb el cant d'Els Segadors. Ha estat un acte molt festiu, amb participants que no s'han volgut perdre aquesta cita vestits amb les camisetes de la l'Onze de Setembre, senyeres i estelades. Durant la concentració, s'han sentit crits d''independència' i 'llibertat presos polítics'. L'urna de l'1-O també hi ha tingut un paper destacat ja que se n'ha fet passar una a cada tram per així immortalitzar el moment i tothom tenir un record del dia. Entre els visitants hi havia en Josep, veí de Girona, que feia una crida a la mobilització ciutadana fins que s'aconsegueixi la independència. Molt a prop hi havia la Mai, també de Girona, que ha subratllat que ara és moment de fer costat als polítics que estan a la presó, als exiliats i també els que han de treballar per assolir la independència perquè «tinguin les idees molt clares». «Ens hem de mobilitzar les vegades que faci falta; hem de tenir paciència perquè el camí serà llarg», ha afegit.Entre les autoritats que han participat a la cadena hi havia l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que ha recordat la «repressió intensa» que van viure els cinc pobles que avui s'han unit amb aquesta iniciativa. També ha elogiat la iniciativa tot dient que «tots formem part d'una mateixa cadena, tots som una baula d'una comunitat que exigeix el dret a l'autodeterminació i que s'acabi la repressió de l'Estat».Per la seva banda, l'alcalde d'Aiguaviva, Joaquim Mateu, ha destacat l'«èxit total» de la cadena que ha permès omplir aquet poble de poc més de 700 habitant. Mateu també ha demanat que després d'un any de l'1-O cal recordar que es va votar a favor de la independència i que aquest és un mandat que no es pot oblidar. Malgrat tot, també ha assegurat que els veïns del poble «mai oblidaran» les càrregues policials d'aquell dia.La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, s'ha mostrat molt satisfeta de la participació aconseguida. Ha afirmat que el mandat de l'1-O «va ser claríssim», que cal «respectar» i que cal treballar per la república. En aquest sentit, ha reiterat que des de l'assemblea aposten per la via unilateral perquè «és la més realista» tot i que també ha afirmat que en cas que fos acordat per totes les parts i amb suport internacional també ho veurien bé. La prioritat ara, però, ha afegit, és seguir per la via unilateral.Durant el discurs que ha fet a Aiguaviva, Paluzie ha denunciat la violència policial i judicial i ha avisat que aquesta repressió no només afecta a la classe política, amb càrrecs electes a presó i exiliats, sinó també a ciutadans, mestres o artistes que ho han patit en primera persona. «Tots hem d'assumir les conseqüències penals», ha conclòs.L'acte central de la cadena s'ha fet a Aiguaviva, amb concerts i una botifarrada. També s'han projectat els missatges enregistrats de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, l'exconseller de Cultura, Lluís Puig, i el raper Valtonyc. També s'han vist imatges de les càrregues policials del dia del referèndum.