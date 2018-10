El rei Felip VI va pressionar a empreses i multinacionals perquè traslladessin la seu fora de Catalunya després de l'1-O

El cap de l’Estat, l'expresident Mariano Rajoy i la cúpula del govern espanyol van trucar a empresaris i directius per forçar una fugida de companyies del territori català

Actualitzada 07/10/2018 a les 10:38

El rei Felip VI va intervenir personalment per forçar canvis de seus de bancs i grans empreses durant els dies posteriors al referèndum de l’1 d’octubre del 2017, segons ha informat el diari 'ARA'. En un reportatge publicat aquest diumenge, el rotatiu defensa que el cap de l’Estat, el president Mariano Rajoy i la cúpula del govern espanyol van trucar a empresaris i directius per forçar una fugida d’empreses del territori català. Aquestes actuacions formarien part de la reacció estatal a l'1-O que, segons el rotatiu, es va iniciar amb una retirada massiva dels comptes que tenien les administracions i les empreses públiques als bancs catalans, amb l'objectiu que CaixaBank i Banc Sabadell canviessin la seu.Segons informa el diari, Felip VI va mantenir contactes amb els màxims dirigents de Sabadell i CaixaBank, Josep Oliu i Isidre Fainé. Després de rebre pressions, CaixaBank va negociar els detalls del decret llei que va facilitar el canvi de seu amb Guindos i Jorge Moragas, cap de gabinet de Rajoy, davant les dificultats amb les que es trobava l'antiga caixa d'estalvis, que, per traslladar la seu havia de convocar una assemblea general d’accionistes. Vuit dies després de l’1-O, totes les empreses catalanes de l’Íbex-35 menys una havien anunciat que traslladaven la seu fora de Catalunya.L''Ara' també detalla que la setmana del 2 d’octubre es va llançar una campanya de captació comercial dels grans comptes que havien abandonat el Sabadell i CaixaBank, amb el protagonisme destacat del Banc Santander. El banc d’Ana Botín va aprofitar per captar aquests nous clients, en una actuació que va propiciar queixes formals dels bancs catalans, apunten les informacions.Pel que fa a les multinacionals, el diari apunta que el monarca va pressionar sense èxit grans multinacionals perquè efectuessin el trasllat de la seu. Per exemple, l''ARA' explica que, durant l’acte del Dia de la Hispanitat a Madrid, un emissari de la Casa del Rei va transmetre a «un directiu de Seat» la preocupació de la Corona, tot i que al final, l'empresa de capital alemany va mantenir la seu a Catalunya. Segons el rotatiu, Felip VI també es va implicar personalment a fer trucades a «altres empreses estrangeres» perquè traslladessin la seu fora de Catalunya. Preguntada pel mateix diari, la Casa del Rei no ha negat les acusacions.