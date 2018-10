Cunillera demana a Torra que faci «explícit» el suport al corredor mediterrani assistint a la propera reunió bilateral

La delegada del govern diu que «el millor que ens pot passar és que hi hagi pressupostos l'any vinent»

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha inaugurat aquest dissabte la 25a Fira del Préssec de Pinyana, després que l'any passat s'anul·lés per la proximitat amb l'1 d'Octubre. Cunillera ha demanat al president de la Generalitat, Quim Torra que «expliciti» el seu «compromís i suport» perquè el corredor del Mediterrani «tiri endavant». Cunillera també ha assegurat que «el millor que ens pot passar» és que hi hagi pressupostos l'any vinent i ha demanat als grups parlamentaris que «prioritzin les necessitats del territori» perquè vagin endavant. Preguntada per la situació política, Cunillera ha dit que «algú seria més feliç en la confrontació» però assegura que els ciutadans «no volen confrontació, volen acord».La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha parlat de la comissió bilateral d'infraestructures, convocada el proper dia 15 d'octubre i l'ha definit com a «molt important». Cunillera ha reiterat que el govern espanyol està «compromès» a que ningú se senti exclòs del projecte del Corredor Mediterrani. «És incomprensible que quan volem tirar endavant una infraestructura com aquesta, el president Quim Torra no anés a la reunió que es va produir fa uns dies a Barcelona».Cunillera ha dit que si que hi era el president de la Generalitat Valenciana i també més de 1.500 empresaris i per això « és bo que hi siguem tots», ha apuntat. «M'agradaria que hi hagi una explicitació del compromís i de suport perquè la infraestructura tiri endavant el més ràpid possible», ha demanat la delegada.Cunillera també ha afegit que «el millor» que pot passar és que «l'any vinent hi hagi pressupostos». La delegada ha explicat que només així «hi haurà la possibilitat que aquestes infraestructures s'hi vegin reflectides». Per aquest motiu ha instat als grups parlamentaris a «prioritzar» qüestions com les «necessitats del territori» per sobre d'altres.En relació a la situació política que viu Catalunya, la delegada ha dit que té «el compromís moral» d'arreglar una situació que «en aquests moments alguns serien més feliços en la confrontació», ha afirmat. La delegada s'ha mostrat convençuda que els ciutadans «volen acord i no confrontació».