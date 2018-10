Una trucada d'Iceta va propiciar la retirada dels antidisturbis l'1-O, segons Público

El mitjà assegura que el líder del PSC va amenaçar amb sortir a votar si no s’aturaven les càrregues, mentre que Iceta ho nega tot i admetre la trucada a Sáenz de Santamaría

La trucada que Iceta va fer a Soraya Sáenz de Santamaría el matí de l’1-O va propiciar la retirada dels antidisturbis que intentaven impedir el referèndum. Així ho afirma el diari Público, qui exposa que el líder del PSC va amenaçar en sortir a votar si no s’aturaven les càrregues. Per la seva banda, Iceta nega aquest fet, tot i que sí que admet la trucada amb la llavors vicepresidenta del govern espanyol.El rotatiu, citant fonts properes al gabinet de crisi del govern espanyol l’1-O, afirma que hi va haver dues raons clau perquè els antidisturbis es retiressin: la imatge de violència que s’estava estenent als mitjans de comunicació internacionals i una trucada d’Iceta a Sáenz de Santamaría. En aquesta trucada, sempre segons la informació publicada pel citat mitjà, el líder del PSC va dir que els socialistes també sortirien a votar si els agents no es retiraven.Iceta, en declaracions a Público, confirma que va trucar a Sáenz de Santamaría però nega que amenacés en sortir a votar. El líder del PSC explica que va traslladar a la vicepresidenta que estaven «preocupats» i «alarmats» per la situació i va informar-la que farien una declaració pública.