Torra i Aragonès admeten «diferències» però garanteixen l'estabilitat del Govern almenys fins les sentències de l'1-O

El president i el vicepresident compareixen a Palau l'endemà de la crisi al Parlament i constaten que els mecanismes de coordinació de l'acord de la legislatura són «millorables»

Actualitzada 05/10/2018 a les 14:44

El president del Govern, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, han admès «diferències» l'endemà de la crisi al Parlament. Tot i això, han garantit l'estabilitat i la unitat del Govern «com a mínim fins que arribin les sentències» de l'1-O, en una roda de premsa conjunta aquest divendres al matí al Palau de la Generalitat. Torra i Aragonès, que s'han reunit prèviament durant més de dues hores, han constatat que els mecanismes de coordinació de l'acord de coalició de la legislatura són «millorables». Malgrat tot, han afirmat que «l'excepcionalitat» de la situació política i la «pressió de la justícia espanyola» han fet «vident» les «dificultats per avançar». «Ens conjurem per reforçar l'acord estratègic de legislatura», ha asseverat Aragonès.En un comunicat conjunt, llegit pels dos màxims responsables del Govern, Torra i Aragonès admeten que entre els socis de l'executiu hi ha diversos punts de vista. El vicepresident ha comentat que el Govern té «unitat estratègica» però «dues veus al Parlament» i que, per tant, és «raonable» que «partits diferents tinguin fórmules i propostes diferents per a resoldre les dificultats». Tot i això, Aragonès ha assegurat que l'executiu es conjura a coordinar-se «millor».Al seu torn, Torra ha subratllat que ell no s'atreviria a parlar de «crisi», després que el president del Parlament, Roger Torrent, ajornés ahir la continuació del debat de política general per les discrepàncies entre JxCat i ERC -primer- sobre la delegació de vot dels sis diputats del grup de Carles Puigdemont suspesos pel jutge Pablo Llarena, i -després- per les posteriors advertències dels lletrats. El president de la Generalitat ha reconegut les «dificultats» per arribar a acordar el text d'ahir al Parlament, i ha afegit que no s'hauria d'haver arribat a aquesta situació.