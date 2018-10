L'Estat encara deu 1,4 MEUR als hotelers que van acollir policies per a l'1-O

Un any després, s'ha acordat abonar les despeses d'allotjament i manutenció dels agents de l'operació 'Copérnico'

Actualitzada 05/10/2018 a les 16:38

Un any després de l'1-O el govern espanyol no ha pagat encara una partida d'1,4 MEUR a hotelers que van acollir policies i guàrdies civils traslladats a Catalunya per al referèndum. Això vol dir, doncs, que l'expresident popular Mariano Rajoy va marxar de la Moncloa sense eixugar un deute amb aquests hotelers. El Consell de Ministres ha pres un acord per declarar d'emergència aquest pagament, que es refereix tant a l'allotjament com a la manutenció dels agents que van participar de l'operació 'Copèrnic' i que van arribar a Catalunya des de diferents punts de l'Estat. Fonts del ministeri de l'Interior apunten a l'ACN que aquest pagament estava pendent i que ara han decidit saldar el deute amb els hotelers que van acollir els policies.En l'acord, el Consell de Ministres afirma que van ser agents desplaçats en comissió de serveis per la situació derivada de la «convocatòria d'una consulta» i evita referir-s'hi com a «referèndum il·legal», una terminologia habitual amb el govern del PP.L'exministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va fixar en un total de 87 MEUR el cost del desplegament policial de l'1-O.