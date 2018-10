La revista 'Time' situa Puigdemont com a candidat al premi Nobel de la pau

El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, i el president nord-americà, Donald Trump, són també a la llista de guardonables

Actualitzada 04/10/2018 a les 10:21

La revista 'Time' situa l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont com a candidat al premi Nobel de la pau. L'acadèmia sueca ha d'anunciar el guanyador el divendres 5 d'octubre. 'Time' recorda que «el cap visible del referèndum no oficial d'independència» de Catalunya de l'octubre passat «ha estat vivint de manera efectiva a l'exili a Bèlgica des que va deixar el país per evitar ser arrestat per les autoritats espanyoles». També explica que la votació va «precipitar una repressió per part d'Espanya» que va «congelar l'esperança» d'una Catalunya independent. Puigdemont opta al premi al costat de noms destacats de la política internacional com el del president dels EUA, Donald Trump, o el del líder de Corea del Nord, Kim Jong-un.