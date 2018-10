Torra envia una carta a Sánchez per reunir-se i trobar «una resposta valenta » al conflicte

En la missiva, el President de la Generalitat sosté que el dret a l'autodeterminació és «la solució sostinguda i democràtica»

Actualitzada 03/10/2018 a les 14:52

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat aquest dimecres una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reclamant amb urgència que se celebri la reunió entre els dos al Palau de la Generalitat que tenen pendent des de la seva primera trobada a la Moncloa. Segons explica Torra a la missiva, és «imprescindible que es concretin els termes del diàleg per a que realment tingui una funció resolutiva del conflicte polític». És per això que convida Sánchez a «parlar de tot; del seu projecte per a Catalunya, i també de l'exercici del dret a l'autodeterminació». I és que per al president català, aquesta és «la solució que pot resoldre el conflicte de forma sostinguda i democràtica». «El poble de Catalunya mereix una resposta valenta i distinta a la que se li ha donat fins a avui», afegeix a la carta per justificar la urgència de la reunió que reclama.