PP i CS elogien el discurs del Rei del 3-O perquè va aturar el «cop d'estat a la democràcia»

Casado i Rivera reivindiquen el paper de la monarquia com a «garant de la legalitat»

Actualitzada 03/10/2018 a les 09:33

El líder del PP, Pablo Casado, i el líder de Cs, Albert Rivera, han elogiat el discurs que va pronunciar Felip VI el 3 d'octubre del 2017, avui fa un any. Un declaració que, segons aquests dos partits, va servir per aturar el «cop d'estat a la democràcia», com asseguren que ja va fer el seu pare el 23-F. «La Corona és garant de la concòrdia, la legalitat i la continuïtat històrica d'Espanya. Els que se situen fora de la llei hauran d'assumir les conseqüències», ha reivindicat. Per la seva banda, Rivera ha qualificat de «crucial» la intervenció de Felip VI d'ara fa un any per tal que no guanyessin «els qui volien liquidar Espanya». «Que mai més siguin necessàries unes paraules tan valentes i decisives com aquestes», ha afegit agraint els gest del Rei.El dia de l'aturada que va viure Catalunya en protesta contra la repressió per l'1-O, Felip VI va emetre un missatge per televisió en què va acusar les autoritats catalanes de «fracturar» la societat catalana i apropiar-se de les institucions vulnerant de «manera sistemàtica» les lleis amb una «deslleialtat inadmissible». El Rei avalava així l'aplicació del 155 de la Constitució i no va dir ni una paraula sobre l'actuació de la policia espanyola durant l'1-O que va deixar un miler de ferits.