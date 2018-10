El Suprem torna a rebutjar la petició de llibertat dels nou presos independentistes processats

Argumenta que el risc de fuga i de reiteració delictiva no queda «desdibuixat» pel patiment de les seves famílies

Actualitzada 03/10/2018 a les 13:08

El Tribunal Suprem ha tornat a rebutjar la petició de llibertat dels nous presos independentistes processats, que utilitzava com a principal argument l'impacte que la presó té en el seu entorn familiar i personal. El Suprem argumenta que el risc de fuga i de reiteració delictiva no queda «desdibuixat» pel patiment que puguin estar experimentant les famílies. «Els fins del procés i, de manera especial, les mesures cautelars que tendeixen a assegurar aquests fins, no es desdibuixen pels patiments que en l'ordre familiar pugui ocasionar la privació de llibertat», argumenta el tribunal, que creu que «els sentiments d'aflicció dels familiars no poden operar com a raons desencadenants de la llibertat».La Sala Penal del Tribunal Suprem ha denegat la petició de llibertat presentada per les defenses de Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Dolors Bassa i Jordi Cuixart.Segons el tribunal, el patiment de les seves famílies no neutralitza les raons que van portar a adoptar la mesura cautelar de presó preventiva, és a dir, el risc de fuga i de reiteració delictiva. En aquest sentit, constata que l'adopció d'aquestes mesures sempre està sotmesa als principis de legalitat, judicialitat, excepcionalitat, proporcionalitat, necessitat i temporalitat, precisament tenint en compte els «greus perjudicis personals i familiars que suposa la privació de llibertat». Quan es fa un judici ponderat de tots els factors i s'opta per la presó preventiva, continua, «els sentiments d'aflicció dels familiars debiliten el seu rang axiològic i no poden operar com a raons desencadenants de la llibertat».Les defenses presenten informes dels efectes psicològics que està tenint la presó per a les famílies dels processats, parelles, pares i fills especialment. En el cas de Bassa i de Forn, les peticions al·legaven l'estat de salut de les seves mares i argumentaven que precisament això ja era un element que desacreditava el risc de fuga. L'advocat de Forcadell feia el mateix raonament quan parlava dels efectes que estava tenint la presó en el lligam de l'expresidenta del Parlament amb el seu net d'un any.Pel que fa a l'al·legació d'alguns dels processats de vulneració del seu dret a la defensa i a un procés just si continuen a la presó durant la celebració del judici, la sala assenyala que «ni el contingut material del dret a la defensa ni, per suposat, el dret a un procés amb totes les garanties estan afectats per les condicions que presidiran la celebració de les sessions del plenari». I afegeix que la dignitat dels processats, les seves condicions d'alimentació i habitabilitat del lloc de la seva custòdia seran «degudament garantides» per la sala.Així mateix, també rebutja les al·legacions referides a la vulneració dels drets a la llibertat, a la presumpció d'innocència i a un procés públic sense dilacions indegudes, al·legacions formulades per Turull i Rull. També nega l'al·legació de Bassa, que argumenta que ha abandonat la política. «Ni les mesures cautelars vigents van respondre, en el moment de la seva adopció, a un determinat clima polític, ni la seva permanència pot fer-se ara dependre d'un context polític diferent», respon el tribunal.