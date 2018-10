El president diu que «el marge al president espanyol s'ha acabat» i adverteix que PDeCAT i ERC li retiraran el suport

La sentència judicial

El Govern es personarà com a acusació popular en les causes obertes

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha volgut aprofitar el Debat de Política General per marcar un ultimàtum al president espanyol, Pedro Sánchez, i al seu diàleg. Així, al seu discurs ha avisat el socialista que el seu «marge s'ha acabat» i li ha retret que és ell «qui posa en risc la normalitat política» en «mantenir presos polítics i exiliats, i impedir el dret a l'autodeterminació dels catalans». «Prou! Cal que el president d'Espanya prengui compromisos valents. Calen decisions i propostes concretes», ha sentenciat. I és que Torra ha deixat clar que «la paciència no és infinita» per als independentistes, i per això ha posat data a un possible punt d'inflexió si el govern espanyol no pacta un referèndum. «Si no hi ha aquesta proposta per exercir l'autodeterminació de manera pactada, vinculant i reconegut internacionalment abans de novembre, l'independentisme no podrà garantir cap mena d'estabilitat al Congrés a Pedro Sánchez», ha reblat. En aquest sentit, el president ha emmarcat la seva reflexió en un nou «oferiment a Pedro Sánchez perquè faci una proposta sobre com facilitar el dret a l'autodeterminació». Així, ha explicat que aquest mateix dimarts demanarà per carta reunir-se per parlar-ne, però ha avisat igualment que no vol «tornar a sentir parlar de diàleg si no s'exerceix, i tampoc si no es concreta amb claredat».A més, Torra també ha subratllat que, en aplicació del «mandat republicà», el seu executiu vol recuperar les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional durant l'anterior legislatura, tal com ja va explicar durant la presentació del pla de Govern. Així, ha instat Sánchez a retirar els recursos contra les lleis suspeses. En cas que el president espanyol no ho faci, Torra ha assegurat que el Parlament les tornarà a aprovar «una altra vegada» abans que acabi el 2018.«Un govern socialista a Espanya pot retirar la suspensió de lleis pensades per millorar la qualitat de vida dels catalans», ha insistit Torra, durant la intervenció al debat de política general.En un altre àmbit, Torra també ha manifestat que el dia de la sentència de la causa de l'1-O, contra els «presos polítics i exiliats», serà un «punt d'inflexió» i de «no retorn de la legislatura», en cas d'haver-hi condemna. El president ha asseverat que el Govern, la ciutadania i les entitats socials han de tornar a defensar els drets polítics i civils per assolir el compliment de la democràcia i les llibertats, tot recuperant la «gran victòria» de l'1-O de l'any passat. «Ens cal ser forts, determinats, apoderats, dignes de moment que vivim, i sense por», ha constatat.Torra ha apel·lat a aquesta unió de les institucions i la societat per convertir el dia de la sentència en «un nou dia de victòria», i ha afirmat que l'independentisme no es pot aturar fins a aplicar el resultat de l'1-O. «No som aquí per administrar una autonomia ni per recrear-nos en paraules buides, sinó per fer efectiva la República», ha continuat.Encara sobre el judici, Torra ha subratllat que si l'Estat condemna els «presos polítics» estarà condemnant persones per haver obeït el «mandat» ciutadà. «Pensen que el poble ho acceptarà? Pensen que el poble no reaccionarà? Pensen que no ho faré jo o el meu Govern?», s'ha preguntat en veu alta.La Generalitat es personarà com a acusació popular en les causes judicials obertes en la «persecució» contra l'independentisme i la llibertat d'expressió. Així ho ha anunciat el president del Govern, Quim Torra, durant la seva intervenció inicial en el debat de política general al Parlament, aquest dimarts a la tarda. El president va donar instruccions sobre aquesta decisió durant el Consell Executiu d'ahir a Sant Julià de Ramis (Girona), en el primer aniversari de l'1-O. En aquest sentit, Torra ha afirmat que no es pot permetre que es persegueixin ciutadans i representants polítics per «defensar la democràcia», el dret a vot o per pensar com «la majoria de la societat».