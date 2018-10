Enric Millo rebrà la Gran Creu de Plata al mèrit civil de la Guàrdia Civil

Aquesta era una proposta de l'executiu de Rajoy i l'ha signat el ministre Fernando Grande-Marlaska

Actualitzada 02/10/2018 a les 14:26

L'exdelegat del govern espanyol a Catalunya durant l'1-O i màxim responsable de l'Estat a Catalunya durant l'aplicació del 155, Enric Millo, rebrà la Gran Creu de Plata al mèrit civil de mans de la Guàrdia Civil. La proposta la va fer l'executiu de Mariano Rajoy i l'ha signat l'actual ministre socialista de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, abans de la celebració del dia del cos, el proper 12 d'octubre. Juntament amb la condecoració de Millo també hi ha la d'altres excàrrecs de l'Estat a Catalunya, entre ells tots els delegats i subdelegats proposats pel govern de Rajoy. El ministre ha defensat que no és «sectari» i que no ha tirat enrere la proposta perquè no hi ha res que no sigui «procedent». La medalla no va acompanyada de cap dotació econòmica.Marlaska ha comparegut aquest dimarts a la Comissió d'Interior al Senat, on el portaveu del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, li ha qüestionat que hagi atorgat aquest reconeixement a Millo. «El condecoren per cada cop de porra que es va donar l'1-O», s'ha preguntat amb ironia Cleries, que assegura que «no veu canvi de tarannà» en el govern del PSOE si el condecora.«L'1-O ens vam sentir agredits per una violència d'Estat i esperem que el seu ministeri depuri responsabilitats perquè qui va comandar la delegació de govern ara el condecoren», ha lamentat Cleries, que ha dit que aquest reconeixement es pot entendre com un «insult».El ministre ha respost a Cleries i ha justificat la medalla perquè és una proposta de l'anterior executiu i no vol ser «sectari». «No m'agrada ser sectari, si tinc les propostes i no hi ha res molt específic que se salta qualsevol possibilitat per entendre que la condecoració és procedent no la tiraré enrere», ha manifestat.Ha especificat que és un reconeixement a la seva vida pública «comparteixi o no la totalitat de la seva actuació».