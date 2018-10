El Parlament aprova substituir els diputats suspesos per Llarena

Cs, PSC-Units i PPC no participen en la votació i la CUP-CC es desmarca de JxCat i ERC en oposar-se en el segon punt del dictamen

Actualitzada 02/10/2018 a les 16:30

Arrimadas: «Si no estan suspesos com els podeu substituir?»

La CUP, en contra dels dos punts

El Parlament ha rebutjat suspendre els sis diputats implicats en la interlocutòria del jutge del Suprem Pablo Llarena. La cambra, però, ha aprovat que aquests parlamentaris -Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull- «designin» companys dels seus grups per substituir les seves funcions. Cs, PSC-Units i PPC no han participat en la votació d'aquest dimarts al matí. De fet, els diputats de Cs i PPC han marxat de l'hemicicle. Al seu torn, la CUP-CC s'ha desmarcat de JxCat i ERC en oposar-se en el segon punt del dictamen, que fa referència a la «designació» dels diputats. Durant la seva intervenció al saló de plens, la diputada de JxCat Marta Madrenas ha apuntat que el debat és sobre la «democràcia». El dirigent d'ERC Gerard Gómez del Moral ha assegurat que la discussió no s'hauria de fer perquè no hi hauria d'haver «presos, repressió i violació dels drets fonamentals».El portaveu de JxCat, Albert Batet, i el propi Del Moral (ERC) han demanat la votació separada del dictamen. Al seu torn, el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, i el vicepresident segon de la Mesa, José María Espejo-Saavedra, han demanat la paraula per opinar que no es pot produir aquesta votació separada argumentant que «no té sentit» que es substitueixin diputats si s'entén que no se'ls suspèn. Els diputats del PSC-Units Ferran Pedret i del PPC Santi Rodríguez han fet una intervenció en la mateixa línia. Just després, el president de Parlament, Roger Torrent, ha confirmat la separació dels dos punts argumentant que la decisió que preval és la seva, donant llum verda així a la votació. En aquest instant, Carrizosa ha anunciat que el grup de Cs marxaria del saló de plens. El PPC també ha abandonat l'hemicicle.La votació que fa referència a la suspensió dels electes s'ha tombat amb els vots en contra de JxCat, ERC, CatECP i la CUP. La segona votació, sobre la «designació», ha rebut l'oposició de la CUP-CC, però s'ha aprovat ja que només es requeria la majoria simple. Així, l'acord entre JxCat i ERC -assolit la setmana passada- ha tirat endavant gràcies als vots a favor de CatECP. El secretari general del Parlament, Xavier Muro, ha comunicat a la Mesa que aquest segon punt sobre les designacions requeria majoria simple, ja que entén que el reglament del Parlament només explicita la majoria absoluta en el cas de les suspensions. Els sis afectats no han votat en cap de les dues ocasions.Durant la seva intervenció, Madrenas ha subratllat que avui es parla de «separació de poders», de les «no ingerències» a l'autonomia del Parlament i del «respecte a la sobirania del poble». A més, la diputada de JxCat ha demanat a tots els parlamentaris que es posin «al costat de la democràcia» perquè es respecti el resultat de les eleccions del 21-D, i es defensi els drets dels set diputats.Des de les files republicanes, Del Moral ha constat que el debat ha arriba a la cambra perquè els independentistes consideren que els diputats processats no tindran tampoc un «judici just». En aquest context, ha negat que l'any passat es produís violència ni que els processats pertanyin a «bandes armades»; ho ha dit en rebutjar l'aplicació de la llei d'enjudiciament criminal: «Qualsevol persona sap que són gent democràtica, de pau, que per defensar les urnes són a la presó, riguin vostès, clar que sí! [...] Aquesta és la seva qualitat democràtica?», ha exclamat. Del Moral, que ha acusat alguns grups de l'oposició de voler alterar les majories del 21-D, ha reivindicat l'acord amb JxCat per «defensar els 135 diputats». «És la nostra obligació com a Parlament», ha resolt.La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha qualificat d'un «nou atac a la democràcia» la votació del dictamen sobre la suspensió dels diputats. «Ahir l'atac a la democràcia es va produir amb l'intent d'assalt al Parlament i avui el mateix atac es fa des de dins», ha comentat, per després carregar contra un dictamen que només busca «no complir una resolució judicial». «S'imaginen que el PP volgués votar al Congrés si els hi sembla bé la sentència de la Gürtel?», s'ha preguntat en veu alta la líder de Cs a Catalunya. A banda, Arrimadas també ha apuntat contra la «incoherència» del dictamen. «Si en el primer punt diu que els diputats no estan suspesos com els podeu substituir?», s'ha seguit qüestionant.En paral·lel, la líder de la formació taronja ha insistit en el fet que presentaran una querella contra els membres de la Mesa que han propiciat que es voti «una resolució judicial» al Parlament. «I no descartem ampliar-la a totes aquelles autoritats que han col·laborar en la desobediència al Tribunal», han precisat fonts de Cs. Finalment, Arrimadas tampoc ha desaprofitat l'ocasió per criticar el president del Govern, Quim Torra, per les seves paraules dirigides als CDR. «Vostè més que president sembla el 'jefe' d'un comando separatista violent», ha assenyalat la líder de Cs a Catalunya, que ha considerat que les afirmacions del president Torra «el perseguiran tota la vida».La diputada del PSC-Units Alícia Romero ha coincidit amb Cs que el Parlament no pot votar sobre una resolució judicial perquè s'ha de respectar la separació de poders. Romero ha acusat JxCat i ERC d'enganyar la gent i fer teatre en considerar que tot i l'escenificació estan aplicant ja la resolució que suspèn els diputats processats. «No ho poden reconèixer perquè necessiten seguir amb el relat. Em sap greu que amb aquest joc trampós se sumi el partit de Colau», ha afegit. D'altra banda, ha retret als partits independentistes que utilitzin el Parlament «com els hi dona la gana per aconseguir els seus fins», en referència al fet que només es requereix majoria simple per aprovar el punt sobre les designacions dels diputats que exerciran a partir d'ara les funcions dels afectats. «S'ha acabat la farsa, prou enganyar-nos a tots. Democràcia no només és votar, també és separació de poders», ha conclòs la diputada socialista.La portaveu adjunta de CatECP, Marta Ribas, ha justificat debatre la proposta de dictamen per «desencallar» el Parlament. Així, ha afirmat que cal «lluitar» per tornar a celebrar plens perquè es pugui controlar l'acció del Govern, debatre lleis i portar a votació mocions sobre temes que afecten el dia a dia de les persones. Ribas ha apuntat que votaran amb «responsabilitat» per fer font a la solució. Per això ha carregat contra els «extrems» que els «va bé» el bloqueig, en una al·lusió a Cs, PPC i la CUP. D'altra banda, també ha constatat que el punt que vol que el Parlament expressi el seu rebuig a la suspensió dels diputats és una qüestió «simbòlica».El portaveu adjunt del PPC, Santi Rodríguez, ha lamentat que el legislatiu «vulgui fer de jutge» votant sobre una resolució judicial. A més, també ha acusat JxCat i ERC d'enganyar els ciutadans perquè, segons el popular, és evident que els diputats afectats ja estan suspesos. «No comptin amb nosaltres per aquests enganys. Ja compten amb els desembussadors dels independentistes, que són Podem. Nosaltres no participarem en aquest engany», ha conclòs en referència al vot afirmatiu de Catalunya En Comú Podem a la designació de diputats que exerceixin les funcions dels processats.Els cupaires s'han sumat a la resta de grups sobiranistes per votar en contra del primer punt del dictamen. Però en el segon punt, que explicita la designació, també han mantingut el 'no' a diferència dels altres. El diputat Vidal Aragonès ha defensat que votar-hi a favor és «acceptar la intervenció repressiva de l'Estat». «No es pot parlar de mobilitzacions permanents i reprimir-les pels Mossos d'Esquadra; de la mateixa manera no es pot parlar de necessitat de desobediència civil i acatar actuacions repressives i antidemocràtiques del Suprem», ha etzibat el diputat cupaire al Govern de JxCat i ERC.