Hi ha hagut enfrontaments entre els manifestants i els membres de seguretat

Actualitzada 01/10/2018 a les 10:10

Els CDR han despenjat la bandera espanyola de la delegació de la Generalitat a Girona i en el seu lloc hi han col·locat una estelada. A més, també han penjat una bandera negra independentista, amb una estrella. L'acció s'ha produït després de tallar les vies de l'AVE durant una hora i mitja. Unes 400 persones han abandonat l'estació i s'ha dirigit a la delegació de la Generalitat, on inicialment el personal de seguretat ha impedit l'entrada. Finalment, però, els manifestants han pogut entrar i han pujat fins al tercer pis per accedir al balcó. Hi ha hagut enfrontaments entre els manifestants i els membres de seguretat. També hi han intervingut quatre Mossos d'Esquadra de seguretat ciutadana que estaven a la zona.