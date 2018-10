El SUP atribueix algunes actuacions «no ortodoxes» dels policies l'1-O al cansament

El portaveu assegura que «els nostres responsables polítics van dir que continuéssim endavant quan potser el més prudent hagués estat no continuar»

Actualitzada 01/10/2018 a les 16:43

El portaveu del Sindicat Unificat de Policia (SUP), Ramón Cossío, s'ha queixat aquest dilluns que el passat 1 d'octubre van quedar «venuts» quan els comandaments dels Mossos d'Esquadra «van decidir no aplicar el dispositiu» i alhora els seus responsables jeràrquics no van voler fer-los retirar. «Vam quedar venuts i els nostres responsables polítics van dir que continuéssim endavant quan potser el més prudent hagués estat no continuar», ha reconegut en declaracions a TV3. Pel que fa a la contundència policial, ha defensat que els policies només compleixen ordres i ha atribuït algunes actuacions «no ortodoxes» al cansament.Cossío ha apuntat que el dispositiu d'aquella jornada no era complicat. Segons ha explicat, resulta més difícil una manifestació de miners o els enfrontaments amb aficionats de futbol radicals d'equips estrangers. Ara bé, ha apuntat que el que va complicar el dia va ser que els comandaments dels Mossos decidissin «no aplicar el dispositiu» i també que els responsables policials optessin per mantenir l'actuació malgrat tot. «Vam quedar venuts», ha lamentat.En aquest sentit, ha reclamat als polítics que solucionin els problemes i no els traslladin als ciutadans. Ha defensat que la policia sigui «neutral» i treballi per la seguretat pública, i no al servei de la classe política.Sobre les imatges que han aparegut on es veu l'ús de la força per part d'alguns agents i alguns comentaris intimidatoris, Cossío ha argumentat que els agents només compleixen ordres, i ha atribuït algunes actuacions «no ortodoxes» al fet de portar hores i hores enfrontant-se a «masses hostils» ha volgut remarcar que es tracta de fets «aïllats».