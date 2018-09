La Generalitat qüestiona l'actuació dels Mossos a la manifestació de Barcelona

El balanç va acabar amb sis detinguts i catorze ferits

Actualitzada 30/09/2018 a les 11:32

Barcelona va viure moments de tensió quan la manifestació en suport dels policies que van actuar l’1-O, convocada pel sindicat Jusapol, es va aproximar amb la contramanifestació independentista organitzada per ANC, els CDR i la CUP entre d’altres entitats. Els Mossos d’Esquadra van haver de fer un cordó policial per evitar una possible baralla. En aquesta actuació sis persones van acabar detingudes i catorze van resultar ferides.Davant d’aquesta situació, la Generalitat s’està qüestionant si la intervenció dels Mossos va ser l’adequada. El primer en fer-ho ha estat el president, Quim Torra, que va anunciar ahir al vespre que analitzaria la jornada d’ahir. «El departament d’Interior té per encàrrec analitzar si l’actuació dels Mossos a la manifestació independentista va seguir els protocols», va manifestar el president al programa FAQS de TV3, i va afegir que «el meu compromís és que si alguna de les praxis en què s’ha tirat endavant l’operatiu no respon als protocols del departament d’Interior, l’analitzarem». Tot i això, Torra ha rebutjat demanar la dimissió del conseller d’Interior, Miquel Buch, tal i com li va tornar a demanar la CUP ahir al vespre, després de les càrregues dels Mossos.Marta Rovira, secretària general d’ERC, també ha criticat l’actuació dels Mossos: «no entenc la contundència d’algunes imatges», ha piulat al seu compte de Twitter. «El Parlament de Catalunya va aprovar un acord amb un consens molt ampli sobre actuacions d’ordre públic i l’ha de respectar tothom qui actuï a Catalunya», ha afegit Marta Rovira. La secretària general d’ERC també ha criticat que s’autoritzés una manifestació del sindicat policial Jusapol a Barcelona. «Des de la distància, avui hi ha coses que no s’entenen gens: com pot ser que s’autoritzi una manifestació com la d’avui en vigília de l’1-O? Aquests dies els records de les porres estan a flor de pell», ha sentenciat Rovira.Per la seva banda, el conseller d’Interior, Miquel Buch, defensa que els Mossos van evitar «enfrontaments violents» tot i que alguna actuació no s’ajusta al protocol. «Ahir vam aconseguir que no hi hagués mals majors amb un enfrontament que hagués pogut ser molt violent», ha defensat Buch. Tot i així, el conseller ha admès que s’han vist imatges d’algun moment en què es veuen procediments que no s’acaben d’ajustar al protocol i, per això, el departament d’Interior analitzarà aquests casos. També s’ha dirigit al diputat de la CUP, Carles Riera, que li ha tornat a demanar la dimissió, per instar-lo a aclarir si els cupaires aposten ara per la via de la violència per assolir la independència. «Si ahir es trenca el cordó policial, el procés hagués canviat d’índole i no rebria tantes simpaties», ha advertit.Buch ha negat que hi hagués càrregues policials aquest dissabte per part dels Mossos i ha afirmat que el que van fer els agents de la policia catalana va ser aguantar cordons policials. Una pràctica que el conseller d’Interior ha defensat per evitar una «batalla campal» entre participants de les dues manifestacions. Pel que fa a les actuacions dels Mossos que no s’ajusten al protocol, Buch s’ha referit explícitament a les imatges en què es veuen cops de porra per sobre de la cintura. «Això no pot ser i haurem d’esbrinar el perquè, el com i els quants, i a partir d’aquí actuar», ha afegit.Pel que fa a les crítiques que qüestionen que s'autoritzés la manifestació de Jusapol, entre elles, les de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, Buch ha respost que s'ha de garantir la llibertat d'expressió i complir la llei encara que a ell no li vingués de gust veure com es manifestaven «unes persones que ens van pegar i ens van provocar tant dolor». «A aquest país no passa el que vol el conseller, hi ha unes garanties legals», ha conclòs.