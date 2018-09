Tensió entre independentistes i unionistes en una manifestació en suport dels policies de l'1-O

Els Mossos d’Esquadra han carregat contra els grups independentistes per evitar que arribessin a la marxa de policies espanyols a Barcelona

Actualitzada 29/09/2018 a les 13:54

Càrrega dels Mossos contra grups independentistes

La plaça de Sant Jaume, a Barcelona, ha despertat plena a de gom a gom, amb més de 3.000 persones, per contrarestar la manifestació d’homenatge als policies de l’1-O organitzada pel sindicat Jusapol. Desenes de persones han passat la nit a la plaça seguint la crida de l’ANC, els CDR i la CUP. Per tal d’evitar possibles enfrontaments, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han fet un ampli desplegament a la zona.Els Mossos d’Esquadra han blindat la Via Laietana per evitar que els independentistes arribessin fins a la marxa de policies espanyols. En aquests instants s’han viscut moments de molta tensió amb insults entre els dos bàndols amb cants enfrontats del «Que viva España» i crits de «1 d’octubre, ni oblit ni perdó». Els manifestants independentistes també han llençat diversos avions de paper i han cridat consignes contra els Mossos després que s’hagi registrat alguna empenta i cop de porra a l’alçada del carrer de Jaume I. Segons dades de la Guàrdia Urbana, 1.800 persones s'han concentrat convocades pel sindicat Jusapol i 6.000 han participat a la contramanifestació independentista.Els Mossos d’Esquadra han carregat contra grups independentistes que intentaven arribar fins a la marxa de policies espanyols. L’escomesa s’ha produït després d’un llançament massiu de pintura de colors als agents situats al cordó de la Via Laietana. Minuts després s’ha produït una segona càrrega policial a la zona de l’estació de Jaume I. En aquesta càrrega, s’ha acabat arrestant una persona acusada d’atemptat als agents de l’autoritat.