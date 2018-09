Sis detinguts i 14 ferits lleus, nou balanç dels incidents a la manifestació contra la marxa de Jusapol

Càrregues de Mossos a Via Laietana i moments de tensió i cops de porra a Passeig de Gràcia, Urquinaona i Ronda Sant Pere

Actualitzada 29/09/2018 a les 18:38

Sis detinguts, un investigat i 14 ferits lleus és el nou balanç de les càrregues de Mossos d'Esquadra en la manifestació 'antifeixista' i independentista contra la marxa del sindicat Jusapol d'homenatge als policies de l'1-O. Els sis arrestats i l'investigat estan acusats d'atemptat als agents de l'autoritat, mentre que els 14 atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) són tots de caràcter lleu i bàsicament per contusions: 11 donats d'alta 'in situ' i 3 traslladats a centres hospitalaris.L'escomesa principal de la policia catalana s'ha produït després d'un llançament massiu de pintura en pols als agents situats al cordó de la Via Laietana. Minuts després s'ha produït una segona càrrega policial a la zona de l'estació de Jaume I. I en el tram final de la manifestació de Jusapol s'han produït moments de tensió, cops de porra, corredisses i també alguna càrrega a Passeig de Gràcia, Urquinaona i Ronda Sant Pere.