Junqueras serà el cap de llista d'ERC a les europees del maig per «defensar els drets de tots els represaliats»

L'exvicepresident ho ha anunciat a través d'una carta a la militància

Actualitzada 29/09/2018 a les 11:09

L'exvicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha anunciat que es encapçalarà la llista d'ERC a les eleccions europees del pròxim maig a través d'una carta a la militància a la qual ha tingut accés l'ACN. «Vull continuar lluitant, com ho he fet sempre, per la llibertat del meu país. Vull defensar els meus drets polítics i els de tots els represaliats, que és allò que ens volen arrabassar, i per això he decidit presentar-me a les eleccions europees, és la millor manera de no fer efectiva la repressió que ens volen imposar», ha argumentat el líder del partit. El vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, té previst llegir el contingut de la carta aquest matí davant dels mitjans de comunicació des de la presó de Lledoners, on es troba pres Junqueras.«Som a les portes de l’1-O, el dia que ho va canviar tot, el dia que el poble i les institucions van fer possible conjuntament el referèndum d’autodeterminació que ens havien dit que seria impossible, el dia que va mostrar a Europa i al món una de les pitjors cares d’aquest Estat. L’1-O va ser una victòria aclaparadora, igual que el 3-O, i ara cal seguir treballant per continuar guanyant i defensant els drets i les llibertats de Catalunya i de tots els seus ciutadans». Amb aquestes paraules Junqueras encapçala la carta que ha enviat a la militància.El líder d'ERC assegura que malgrat portar gairebé 11 mesos a la presó continua «absolutament orgullós» del que va fer el poble català l'1-O. «Fer un referèndum no és cap delicte, voler un canvi polític per al meu país i posar la decisió en mans dels seus ciutadans no és cap delicte. I la repressió, evidentment, no és cap solució», ha defensat.En aquest context, Junqueras manifesta que vol continuar lluitant per la llibertat de Catalunya i defensar els seus drets polítics i els de tots els «represaliats». Per aquets motiu, ha anunciat que ha decidit presentar-se a les eleccions europees del maig encapçalant la llista d'ERC, «sempre que així ho consideri el partit». Es tracta, segons explica, d'una reflexió personal que ha compartit amb els companys «que estan patint la repressió» i ha conclòs que se sent amb «força i coratge» d'encapçalar la candidatura d'ERC. Junqueras ha va ser cap de llista dels republicans a les eleccions europees del 2009.Per a Junqueras, es pot tornar a guanyar a «la repressió» amb «la millor arma que és la democràcia». «No podem permetre que ens intentin apartar, que ens vulguin deixar sense veu, i a cada nova oportunitat, hem de demostrar que seguim determinats, que som majoria i estem disposats a donar-ho tot per defensar la democràcia, els drets civils i polítics i la sobirania del poble de Catalunya», ha afegit.Junqueras ha defensat que internacionalitzar la causa de la llibertat i denunciar la causa general contra l’independentisme és avui «més necessari que mai» i també veu «imprescindible» defensar el dret a votar de l'1-O i denunciar un judici «que no serà just». «Mostrar a Europa les debilitats i les vergonyes del regne espanyol és avui més important que mai», ha conclòs.