García Egea: «A Susana Díaz tan sols li falta posar-se el llaç groc i anar a veure a Torra»

El secretari general del PP acusa a la presidenta andalusa d’estar «molt callada» sobre el futur dels presos del procés

Actualitzada 29/09/2018 a les 19:44

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha donat suport al líder popular, Pablo Casado, com una persona «honrada i inqüestionable», i ha acusat a la presidenta andalusa, Susana Díaz, d’estar «molt callada» sobre el futur dels presos del procés. Durant la clausura d’una convenció del PP de Granada, a Alhendín, ha carregat contra el Govern per denunciar que pateix una «cacera» del PP i Cs quan el que hi ha hagut, al seu entendre, ha estat una «cacera» contra Casado, quelcom pel qual els socialistes «haurien de demanar-li disculpes», afegeix Egea.Al respecte, ha criticat la «caradura» que, en la seva opinió, té l’executiu de Pedro Sánchez, després que ahir, la ministra portaveu del Govern, Isabel Celaá, assegurés que el Govern és un «bloc de granit tot i la cacera que pateixen». «Diu que és un bloc de granit, sobretot al rostre. Quina barbaritat, quina vergonya, quin govern ens toca patir!», ha exclamat Egea.El que és una «cacera» és posar en dubte a una persona «honrada i inqüestionable» com es Casado i «mentir i escudar-se en la mentida«, ha insistit, després que el Tribuna Suprem declinés investigar al líder popular per les suposades irregularitats del màster que va cursar a la Universitat Rei Juan Carlos de Madrid, tot i que no descarta que pogués gaudir d’un «tracte de favor».En quant a la crisi catalana, ha carregat contra Díaz: «tan sols li falta posar-se un llaç groc a la solapa i anar a donar la mà al senyor Torra», ha comentat Egea, que s’ha dirigit cap a la socialista com la «Kirchner andalusa». En aquest sentit, li ha demanat explicacions pel seu silenci davant les opinions d’alguns ministres i dirigents socialistes en relació a aquests presos. «Diuen que s’ha d’indultar als colpistes, a aquests independentistes catalans que volen usurpar-nos a tots el dret a decidir sobre Catalunya», ha afirmat Egea, al temps que ha assegurat que Díaz «combrega amb ells».També ha titllat de «vergonya» que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi advertit que portarà l’1-O fins al final i ha avisat que aquest final no és un altre que el «fracàs». Segons ha assenyalat, «el final dels llaços grocs i dels que volen trencar Espanya» no és un altre que l’aplicació de la llei sobre tots ells, garantida pel PP amb la seva majoria absoluta al Senat, preparada per votar a favor d’un nou 155.