Aragonès diu que la circumscripció única a les europees pot fer que «els ciutadans de l'Estat se solidaritzin amb els presos»

El vicepresident i adjunt a la presidència d'Esquerra Republicana assenyala que no deixaran de reclamar la llibertat dels empresonats, també perquè Oriol Junqueras pugui fer campanya

Actualitzada 29/09/2018 a les 13:41

El vicepresident i adjunt a la presidència d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, ha celebrat aquest dissabte des de Lledoners la decisió d'Oriol Junqueras de postular-se per encapçalar la candidatura del partit a les eleccions europees de maig del 2019. Aragonès ha assenyalat que s'utilitzaran totes les eines a l'abast per intentar resoldre el conflicte polític de manera democràtica, i no mitjançant la repressió. Pere Aragonès ha dit que l'oportunitat que representen les urnes a les eleccions europees no només apel·larà els catalans, sinó també els ciutadans de l'Estat. Segons ha fet notar Pere Aragonès, amb el suport a Oriol Junqueras com a eurodiputat, els ciutadans de l'Estat també es podran «solidaritzar» amb la causa independentista i amb la situació dels presos polítics i exiliats catalans. L'adjunt a la presidència d'ERC ha insistit que no deixaran de reclamar la llibertat dels empresonats «injustament», també perquè Junqueras pugui fer campanya.L'adjunt a presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha assenyalat que comparteix plenament la decisió del president del seu partit, Oriol Junquerras, de voler mantenir «intactes» els seus drets polítics. En aquest sentit, Aragonès ha donat suport a la voluntat de portar «al cor d'Europa» la necessitat de resoldre democràticament el conflicte polític que existeix a Catalunya.Aragonès ha recordat que, a partir d'ara, amb l'anunci de Junqueras de voler-se presentar a les europees, ERC haurà de seguir el procediment intern habitual que reclama d'una recollida d'avals i una votació posterior per escollir el candidat definitiu. «Com qualsevol militant», ha destacat. Tanmateix, el vicepresident s'ha mostrat convençut que Junqueras serà elegit de manera «unànime» per tota la militància.Sobre les darreres manifestacions de Carles Puigdemont en una entrevista a un mitjà belga dient que se sent decebut perquè «les institucions europees no donen suport al respecte dels drets fonamentals», Pere Aragonès ha assenyalat que «cal perseverar». Segons el vicepresident, s'ha aconseguit situar a l'agenda mediàtica de l'opinió pública europea la qüestió de la independència de Catalunya, «i l'estat hi ha contribuït amb la seva repressió», «però, evidentment, això no s'aconsegueix d'un dia per l'altre», ha puntualitzat. «Cal perseverar, ja portem molt de temps perseverant i ho seguirem fent», ha afegit.Des de Lledoners, Pere Aragonès ha posat veu a les paraules que Oriol Junqueras ha fet arribar per carta a la militància d'ERC aquest dissabte al matí anunciant la seva intenció d'encapçalar la llista de les eleccions europees del maig de 2019. Des de la presó, l'han acompanyat la portaveu del partit, Marta Vilalta; l'alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich; els vicesecretaris generals Marta Vilaret i Isaac Peraire; i l'eruodiputat Jordi Solé.