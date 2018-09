La Guàrdia Civil descriu la 'violència' rebuda: «Van llençar avions de paper cap als vehicles policials»

Els fets es troben en el sumari de la causa contra els líders independentistes processats per rebel·lió

“Lanzaron aviones de papel hacia los vehículos policiales”. Transcripció de part de l’atestat de la Guàrdia Civil que descriu la violència suposadament dirigida contra ells a Catalunya. — Andreu Van den Eynde (@eyndePenal) 27 de setembre de 2018

Imágenes de una de las brutales agresiones separatistas a las fuerzas del orden, mediante el lanzamiento de aviones de papel, que la G.C. hace constar en sus informes. Supongo que esto debe justificar los más de 1.000 heridos del #1O. pic.twitter.com/LhfiqZ5eQv — Manuel García (@Candeliano) 27 de setembre de 2018

«Van llençar avions de paper contra els vehicles policials». Així és com va descriure en un atestat la Guàrdia Civil la violència suposadament dirigida contra ells a Catalunya dies després de l'1-O, segons ha informat El Nacional. Els fets es troben en el sumari de la causa contra els líders independentistes processats per rebel·lió.A l'atestat es parla de les diverses concentracions que hi va haver per protestar per l'actuació policial durant el dia del referèndum. Entre elles, la protesta davant la comissaria de la Via Laietana on es van llençar avions contra els furgons policials.En el relat, els agents parlen d'un «alçament violent», com a mostra de «l’assetjament rebut». No obstant això, els policies espanyols també expliquen que els concentrats van cridar consignes com «assassins» o «fora, fora, fora, policia espanyola» per demostrar el seu relat.