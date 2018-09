És el segon cop que la Sala d'Enjudiciament rebutja la petició i assegura que les circumstàncies no han canviat

Actualitzada 26/09/2018 a les 16:59

La Sala d’Enjudiciament del Tribunal Suprem ha tornat a desestimar un recurs de la defensa del president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que demanava la seva llibertat provisional. En una resolució individual, la sala considera, sense motivar-ho, que no han canviat les circumstàncies per revocar la presó provisional que pateix el líder d’Òmnium i, per tant, manté la presó provisional. És el segon cop que la Sala d’Enjudiciament del Suprem rebutja la petició de la defensa de Jordi Cuixart demanant la seva llibertat.