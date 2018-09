El govern espanyol recorre al TSJC la reobertura de les delegacions de la Generalitat a l'exterior

Afirma que no se l'ha informat amb l'antelació suficient per poder emetre els informes que marca la llei

Actualitzada 26/09/2018 a les 20:53

L'Advocacia de l'Estat ha presentat aquest dimarts 25 de setembre en nom del Ministeri d'Exteriors un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el decret de reobertura de les delegacions del Govern al Regne Unit i Irlanda, Alemanya, els EUA, Itàlia, Suïssa i França. Són les delegacions que es van tancar en aplicació de l'article 155 durant el govern Rajoy, i que l'executiu de Torra ha aprovat reobrir. El govern espanyol considera que la Generalitat ha incomplert la Llei de l'Acció i del Servei Exterior de l'Estat, que estableix que les Comunitats Autònomes han de comunicar la intenció d'obrir delegacions a l'exterior a l'executiu estatal abans d'obrir-les.La comunicació té l'objecte que el Ministeri d'Exteriors emeti un informe sobre l'adequació de la proposta a les directrius de la política exterior espanyola, així com perquè el Ministeri d'Hisenda en redacti un altre sobre l'eficiència en la gestió dels recursos públics. El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública també pot informar en virtut de la llei sobre la perspectiva de l'adequació de l'obertura de la delegació a l'ordre competencial.Així, segons el govern espanyol la Generalitat va informar a Exteriors de la reobertura de les delegacions «amb només 24 hores d'antelació» a l'adopció del decret de creació, fet que feia «impossible» emetre els informes esmentats.L'executiu de Pedro Sánchez explica en una nota que el Departament d'Exteriors de la Generalitat va argumentar que no obria cap delegació, sinó que reobria les tancades pel 155. Però el govern espanyol replica que «tampoc es van complir els tràmits legals» en el moment d'obrir originalment aquelles delegacions, l'any 2014, i recorda que el govern Rajoy ja havia presentat recurs davant del contenciós administratiu, que va ser arxivat quan les delegacions es van suprimir pel 155.Ara, després que el juliol passat el Govern restituís els delegats al Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Itàlia i Suïssa, i l'agost convoqués concursos per nomenar directors de les delegacions a França i els EUA, «queda clara» la voluntat de «no complir» amb el que establia la llei del 2014.Des del Ministeri d'Exteriors es puntualitza que no es qüestiona la facultat de la Generalitat d'establir delegacions a l'exterior «per a l'exercici, dins l'àmbit de les seves competències, d'activitats rellevants», però subratlla que la creació d'aquestes delegacions s'ha d'ajustar al que estableix la Llei de l'Acció i del Servei Exterior de l'Estat.Finalment, el govern espanyol afirma que el recurs que ara presenta «no afectarà de cap manera» les delegacions que la Generalitat «manté com a oficines comercials», les d'Acció, «ni les oficines turístiques o culturals creades de conformitat amb el procediment legal vigent».