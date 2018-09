També s'ha dictat el sobreseïment del delicte de desobediència que s'atribuïa a un comandament dels Mossos per la seva actuació durant l'1-O

Actualitzada 26/09/2018 a les 21:51

L'Audiència de Barcelona ha arxivat definitivament la causa oberta contra el regidor de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona pels delictes d'odi i resistència greu a l'autoritat durant l'1-O al Bages. El passat mes d'abril la titular del Jutjat d'Instrucció número 2 de Manresa ja va arxivar provisionalment els delictes que se li atribuïen a Pesarrodona, però la fiscalia va recórrer aquesta decisió. Sobre el regidor, però, encara pesa una altra causa per desobediència greu i haurà d'anar a declarar als jutjats de la capital del Bages el proper 10 d'octubre. Pesarrodona ha celebrat en declaracions a l'ACN l'arxiu de la causa i considera que «demostra que l'informe que va fer la Guàrdia Civil era fals». L'edil ha dit que ha estat un dia «d'eufòria desmesurada», no només per ell, sinó també per la seva família «que han patit molt aquests mesos». En la resolució, l'Audiència també confirma l'arxivament del delicte de desobediència que s'atribuïa al cap de Seguretat Ciutadana dels Mossos al Bages per la seva actuació a l'Escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada el passat 1-O.