La fiscalia conclou que els 167 alcaldes no van utilitzar fons municipals per la trobada amb Puigdemont

Actualitzada 25/09/2018 a les 14:06

La Fiscalia Superior de Catalunya ha decidit arxivar la investigació per suposada malversació de fons públics contra 167 alcaldes independentistes que el 7 de novembre de l'any passat van viatjar a Brussel·les per trobar-se amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. La trobada, organitzada per l'AMI i l'AMC, també va comptar amb l'assistència d'eurodiputats i altres exmembres del Govern.Hisenda i el Tribunal de Comptes volien saber si havien pagat amb fons municipals el viatge per trobar-se amb Puigdemont. El ministeri públic conclou que el viatge va ser pagat amb diners dels propis alcaldes o els seus grups municipals i de les dues entitats municipalistes.