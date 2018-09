Cs reclamarà als alcaldes la presència de la bandera espanyola «a l'interior i l'exterior» dels ajuntaments

El partit denuncia que a molts consistoris «s'incompleix la llei de banderes» i per això impulsa aquesta campanya

Actualitzada 23/09/2018 a les 12:03

El Secretari d'Acció Institucional de Ciutadans (Cs) a Catalunya, Joan Garcia, ha anunciat l’inici d’una campanya per «denunciar l’incompliment de la Llei de banderes als ajuntaments» catalans. El partit ha recordat que la llei estableix que «la bandera d’Espanya ha d’estar present a l’exterior i a l’interior de tots els edificis i establiments públics». Garcia ha explicat que ho reclamaran «a través d’iniciatives als plens i la petició d’informes jurídics als responsables d’aquestes decisions» i ha advertit que des del seu partit prendran «totes les mesures legals» que considerin per tal de «revertir l’assaltament de la legalitat».La campanya s'ha iniciat a Premià de Mar, on el portaveu del grup municipal de Cs, José María Cano, ja ha reclamat a l’equip de govern la documentació en relació a «l’incompliment de la Llei de banderes per part del consistori». Garcia ha criticat que «els partits separatistes actuïn amb impunitat» i ha afegit que «posen llaços grocs i treuen les banderes d'Espanya però després persegueixen a qui treu els llaços del carrer o als ciutadans que porten banderes d'Espanya, com sembla que van fer l'1-O». El també diputat de Cs considera que el «responsable dels incompliments és el Govern d’Espanya, ja que és la delegació del govern qui ha de fer complir la Llei de banderes». A més, ha recordat que «els polítics han de complir la Llei, com ho fan tots els ciutadans». «No ens quedarem de braços plegats davant aquesta vulneració de drets», ha conclòs.