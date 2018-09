Calvo: «Si el judici es retarda, no seria raonable allargar la presó preventiva»

La vicepresidenta espanyola descarta pactar els pressupostos amb Puigdemont: «No es pot negociar res amb algú fugit de la justícia»

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, també ha mostrat els seus dubtes amb la presó preventiva dels líders independentistes, seguint els passos d'altres ministres com Josep Borrell i Meritxell Batet. «Ho va dir fins i tot Felipe González: que siguin a la presó no ajuda. Si s'allarga gaire la vista oral, es podrien prendre altres mesures. S'ho podria plantejar el jutge, seria raonable. Allargar tant una presó preventiva, si s'allarga la vista oral... semblaria raonable que poguessin estar en altres condicions», ha reflexionat en veu alta Calvo en una entrevista que publica aquest diumenge 'La Vanguardia'. «Evidentment no en llibertat, perquè estan sent part important d'un procediment, però si s'allarga tant en el temps com s'està dient, semblaria raonable que tinguessin altres mesures diferents», ha continuat la vicepresidenta espanyola, que parlant dels pressupostos de l'Estat ha descartat cap tipus de pacte amb Puigdemont: «No es pot negociar res amb algú fugit de la justícia», ha sentenciat Calvo.«Som el mateix partit, i fins i tot les mateixes persones que, quan es va trencar la legalitat, hi van ser per complir i fer complir la Constitució», ha recordat la també ministra de la Presidència, que tampoc comparteix la petició d'ERC que la Fiscalia elimini l'acusació de rebel·lió contra els presos per poder avalar els comptes. «És difícil d'entendre que es barregin els pressupostos, que atenen les necessitats dels catalans, amb una cosa que no hi té res a veure. Al Govern central no li toca qualificar en un procediment. Si algú ho vol barrejar, perquè no millorem les condicions de Catalunya, ja s'ho farà!», ha exclamat Calvo, que ha tallat de soca-rel la possibilitat d'unes eleccions al febrer si no hi ha pressupostos. «No. Farem pressupostos, amb un altre camí diferent, però els farem. Amb una millora que no estarà a l'entorn de 6.000 milions, sinó de 1.000, però en farem uns altres», ha volgut deixar clar Calvo.«Sens dubte, no vinculem tenir pressupostos amb la convocatòria d'eleccions. No tenim cap pressa a convocar comicis», ha afegit la vicepresidenta del govern espanyol. Finalment, Calvo ha volgut posar en valor la participació del Govern a la comissió d'Hisenda i també a la d'infraestructures, després de set anys sense cap comissió bilateral. «Té un valor extraordinari que la Generalitat ja segui amb el govern espanyol per treballar per Catalunya. A aquest mateix despatx hi van venir la consellera de la Presidència i el vicepresident de la Generalitat», ha remarcat la ministra de la Presidència. «Abans no hi venien. Aquesta situació no es resoldrà ni de pressa ni al 100% dels desitjos de ningú. Però algú pot dir quina altra cosa es pot fer millor que continuar reconduint la situació pel bé de tots els catalans?», ha conclòs Calvo.