Cunillera es mostra partidària de l'indult als polítics empresonats en cas de condemna: «Però l'han de demanar»

La delegada del govern espanyol titlla de «desafortunats» els comentaris insultants contra l'independentisme en el xat de jutges

Actualitzada 22/09/2018 a les 11:14

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, s'ha mostrat partidària de l'indult als polítics empresonats en cas de condemna. «Per concedir un indult hi ha d'haver una sentència ferma i hi ha d'haver una petició igual de ferma del que accepta la sentència. Si es demana l'indult jo en soc partidària, clar. Però l'han de demanar», ha reflexionat en veu alta Cunillera en una entrevista aquest dissabte al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio. En paral·lel, la delegada del govern espanyol a Catalunya ha titllat de «desafortunats» els comentaris insultants contra l'independentisme –definits com a 'colpistes' i 'nazis'- en el xat de jutges del CGPJ. «No m'han agradat, però són comentaris en l'àmbit privat. I crec que no posen en qüestió la tasca judicial», ha assenyalat Cunillera, que també ha volgut posar en valor l'actual «ambient diferent per negociar» entre els governs espanyol i català.De fet, la delegada del govern espanyol a Catalunya ha parlat d'una atmosfera «molt més tranquil·la i sense imposicions» i ha assenyalat que el nou president espanyol ha complert la seva paraula «lliurant-nos de Rajoy». Ara bé, Cunillera reitera que el diàleg entre l'Estat i Catalunya s'ha de situar forçosament en el marc de la Constitució. «La Generalitat posa unes demandes que sap que no contempla la Constitució i que, per tant, són impossibles d'encabir», ha recordat Cunillera, que ha defensat que el govern del PSOE «ofereix ara una reforma de la Constitució i un aprofundiment de l'autogovern de Catalunya». «Oferim coses que d'entrada la Generalitat diu que no, però crec que en general ells saben que aquest és el camí», ha comentat la delegada del govern espanyol a Catalunya. Finalment, Cunillera ha reclamat al Govern que «no infringeixi la llei» però ha lamentat que «sovint les promeses es trenquen».