Ensenyament vol assumir la gestió dels menjadors escolars i delegar-ne la contractació

El nou decret en què treballa el Departament preveu que les AMPAs puguin participar en la mesa de contractació des de la comissió del menjadors del consell escolar

Actualitzada 21/09/2018 a les 12:25

Segons un anunci publicat al web del Departament d'Ensenyament, l'avantprojecte del nou decret de menjadors amb què es treballa preveu que el propi departament sigui el titular del servei a les escoles i instituts públics. La contractació del servei però, aniria delegada als serveis territorials, que al mateix temps també podria ser atribuïda a les direccions dels centres, als consells comarcals o als ajuntaments en el cas que hi hagi convenis col·laboratius. El paper de les AMPAs, que defensen mantenir la gestió d'aquest servei, es mantindrà en poder formar part de la mesa de contractació a través de la comissió de menjadors escollida pel consell escolar.Així, a través d'aquesta comissió, les famílies podran participar en elaborar el pla de funcionament i la programació anual del menjador, vetllar per la seva aplicació i col·laborar en l'elaboració dels places de clàusules per a la licitació del servei. Alhora, podran fer el seguiment del funcionament i fer propostes per a la mediació dels conflictes que s'originin entre l'empresa adjudicatària del servei la comunitat educativa del centre.El nou decret és necessari per aplicar la nova legislació de contractació pública i el departament vol aprofitar el nou marc per reforçar el seu caràcter educatiu. En aquest sentit, l'avantprojecte preveu que els centres hauran d'adaptar el funcionament del menjador al projecte lingüístic i de direcció del centre i per exemple, en funció d'aquest projecte, es podrà requerir al personal treballador, la competència en diferents llengües. El decret també determinarà la formació dels monitors i la ràtio màxima que podran assumir.En matèria de qualitat alimentària, el nou decret vol garantir la dieta mediterrània i la disposició de menús per a infants al·lèrgics o amb algun tipus d'intoleràncies, així com respectar les limitacions per creences religioses. El nou decret també preveu que la contractació es pugui adjudicar atenent únicament criteris de qualitat.