Des de l'any 2016, les diferents pujades de preus representen un increment de cost de 50 euros anuals per consumidor mitjà

Actualitzada 21/09/2018 a les 11:42

El rebut del gas natural pujarà el proper octubre al voltant d’un 5% per als consumidors domèstics pel fort increment de la matèria primera, segons que apunta elEconomista Aquesta nova pujada del gas s'afegeix a la registrada en el trimestre anterior del 3,4%, la qual cosa suposarà que en sis mesos el preu s’incrementarà al voltant d'un 8%, just per a l’últim trimestre de l’any, el de més consum durant l'any.Tal com explica elEconomista, d'acord amb les dades del simulador de la CNMC, un consumidor mitjà paga aquest any al voltant de 10 euros més, però si mirem a l’exercici de 2016, l’augment s’acostaria als 50 euros.