La CUP denuncia la presència d'agents de policia que espien la seu del partit a Barcelona

Boya explica que la situació es dona des de fa un any i que han informat a la conselleria d'Interior

Actualitzada 20/09/2018 a les 14:38

La portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Mireia Boya, ha denunciat aquest dijous que un any després dels escorcolls policials del 20-S que investigaven l'organització del referèndum de l'1-O, el partit pateix «espionatge" dels cossos i forces policials de l'Estat. En roda de premsa davant la seu de la CUP, Boya ha denunciat la presència durant l'últim any d'agents de policia de paisà «que prenen notes" i «fan fotografies" per a tenir un control de «qui entra i qui surt" de la seu dels cupaires. «Això és un abús d'autoritat que no respecta ni les seves normes democràtiques", ha assegurat. Segons han indicat, la CUP ha denunciat la situació a la conselleria d'Interior perquè aclareixin «qui són aquestes persones" però, de moment, no han obtingut cap resposta.La CUP ha celebrat aquest dijous un acte reivindicatiu per alertar d'unes qüestions «completament inadmissibles" i que «transgredeixen" la normalitat, en relació a l'operació policial que va «intentar accedir" a la seu del partit sense ordre judicial, tal com denuncia la formació.Segons ha detallat l'exportaveu del Secretariat Nacional de la CUP Núria Gibert la denúncia que va posar el partit contra aquesta operació va quedar arxivada, ho van recórrer i ara tenen esperances «relatives" que l'Audiència Provincial es pronuncií.Gibert ha assegurat que en aquell context els van fer decidir entre el «monopoli de la violència, la guerra bruta i el torçar les lleis fins que diuen el que els interessa" o el «monopoli de les consciències, les vides i els cossos". «Obediència estricta a les nostres consciències, no hi ha terror, violència ni guerra bruta que valgui" ha apuntat.Amb tot, Gibert ha recordat que la «repressió" no va ser només el 20S ni l'1-O sinó que també ho van ser altres dies «com el 6 de setembre o el 3 d'octubre". També ha considerat que l'aprenentatge aconseguit d'aquells dies «és preciós" i que no hi «renunciaran mai". «No van passar per sobre dels nostres cossos i no passaran per sobre de les nostres consciències", ha expressat.Per la seva banda, Boya ha lamentat que l'Estat impulsi «una gran causa general contra el moviment independentista català". En aquest sentit, ha considerat que hi ha «tot un poder de l'Estat" i unes «clavegueres" que planificadament van «contra la dissidència". També ha avançat que davant de l'arxivament de la denúncia de la CUP per l'intent de la policia espanyola d'entrar a la seva seu, el partit estudia noves mesures legals per emprendre. En aquesta línia, també ha criticat que el jutjat número 13 de Barcelona negués en el seu moment que investigava el referèndum i no els deixés personar en la causa. «Que el jutjat 13 menteixi d'aquesta mera és l'evidència que havien posat tots els poders de l'Estat per perseguir la dissidència política", ha constatat.L'exdiputada ha tancat la seva intervenció agraint als veïns que el 20-S «van amagar propaganda del referèndum de l'1-O per impedir que la policia espanyola se l'emportés", els qui impulsen la mobilització no violenta i en darrer terme ha enviat un missatge de suport a l'exdiputada Anna Gabriel.Després de la compareixença davant la premsa, la CUP ha convidat els veïns a un vermut solidari. Al llarg del dia tenen previst obrir les portes de la seu a la ciutadania i projectar un documental sobre el 20-S.