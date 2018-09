L'independentisme es concentra davant la conselleria d'Economia un any després del 20-S.

Centenars de persones s'agrupen en la mobilització de l'ANC i Òmnium sota el lema 'No ens aturarem!' i demanen a Torra que el Govern no faci «ni un pas enrere»

340 dies empresonats

Centenars de persones s'han concentrat davant la conselleria d'Economia aquest dijous al vespre, per commemorar els fets del 20 de setembre de 2017. L'independentisme ha secundat la mobilització de l'ANC i Òmnium sota el lema 'No ens aturarem!', un any després dels escorcolls a diverses conselleries del Govern i l'intent d'entrar a la seu de la CUP. Els manifestants han reclamat l'alliberament dels «presos polítics», especialment de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. La justícia espanyola va apuntar l'any passat l'expresident de l'ANC i el líder d'Òmnium com els incitadors de les concentracions del 20-D davant d'Economia -amb unes 40.000 persones, segons la Guàrdia Urbana- i, per tant, els causants que s'impedís que la secretària judicial i la Guàrdia Civil -en l'operació Anubis- poguessin realitzar amb normalitat els registres i detencions en busca de material i informació sobre l'organització de l'1-O. La gent ha rebut el president del Govern, Quim Torra, a la cruïlla entre Gran Via i Rambla Catalunya amb crits de «ni un pas enrere», en referència al seu Govern.A la concentració -a la qual hi han assistit els tinents d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona Gerardo Pisarello i Jaume Asens- hi han predominat les estelades i pancartes que reclamaven l'alliberament dels «presos polítics» i els «exiliats». Els crits de «llibertat», «independència» i «fora la justícia espanyola» han estat els predominants durant la mobilització. L'acte ha començat poc després de les 19:30 hores amb els missatges d'àudio dels dos 'Jordis', previs al seu empresonament. Tot seguit, Paula Vall ha interpretat la cançó 'Que tinguem sort' de Lluís Llach. Just després a l'escenari s'ha projectat un vídeo de diverses personalitats com ara la portaveu del Govern, Elsa Artadi; el vicepresident, Pere Aragonès; els propis Llach i Asens; i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, que han explicat com van viure el 20-S.L'actor Pep Planas ha conduït l'acte des de l'escenari, que també ha tingut paraules per a tots els presos i «exiliats», mencions que han arrencat una vegada més el clam de «llibertat» entre els concentrats. Tot seguit s'ha projectat un nou vídeo amb imatges de Sànchez i Cuixart, just abans que l'exparlamentari cupaire David Fernàndez i la cuinera Ada Parellada llegissin una carta dels 'Jordis', escrita des de la presó de Lledoners. Al text han assegurat que veuen l'absolució com l'única sentència «justa» i demanen ajuda per explicar que no hi ha cap delicte. En un dels moments més emocionants del vespre, els concentrats han esclatat a cridar «llibertat» i «independència».Sànchez i Cuixart van ser els primers encausats en posar els peus a la presó i ja porten 340 dies privats de llibertat a l'espera de judici. La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va ordenar presó preventiva per a ells el 16 d'octubre i fins ara cap dels intents de la seva defensa per alliberar-los ha tingut èxit, tampoc quan la causa va passar a mans del Tribunal Suprem amb el magistrat Pablo Llarena com a instructor. Les defenses han aportat vídeos i testimonis per demostrar que van intentar fer de mitjancers amb la policia espanyola que registrava la conselleria i que van fer crides a la calma. Tanmateix, actualment estan processats per un delicte de rebel·lió i empresonats a Lledoners. Llarena també va frustrar la candidatura de Sànchez a president de la Generalitat i el va suspendre com a càrrec públic.Un any després dels fets del 20 de setembre, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart continuen en presó preventiva a l'espera de judici, que s'espera que es celebri a finals d'any o al gener. La justícia espanyola els apunta com a responsables de les concentracions, d'incitar-les i d'impedir, doncs, que la secretària judicial i la Guàrdia Civil pogués portar a terme amb normalitat els registres i detencions en busca de material i informació sobre l'organització del referèndum de l'1-O.Just dos dies després de les concentracions a la Conselleria d'Economia, la Fiscalia de l'Audiència Nacional va presentar una denúncia per demanar investigar per sedició els organitzadors de la concentració i ja apuntava directament cap als líders d'ANC i Òmnium.