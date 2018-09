La Plataforma per la Llengua denuncia que Seat considera el català un 'dialecte' i no l'incorporarà al Tarraco

La marca tampoc no ha assegurat que els manuals d'ús incorporin el català tot i ser obligatori per llei, segons l'entitat

La Plataforma per la Llengua, ONG dedicada a la promoció del català com a eina de cohesió social, ha denunciat que el nou Seat Tarraco, presentat en societat aquest dimarts a Tarragona, no incorporarà el català al sistema multimèdia. La raó és que «no hi haurà versió en dialectes», d'acord amb la resposta recollida per l'entitat del servei d'atenció al client de la marca automobilística.Segons Plataforma per la Llengua, quan han explicat que el català no és un dialecte sinó una llengua, també oficial a Catalunya, Seat ha contestat que el sistema multimèdia només utilitza una llengua per país i, de les oficials, la més important.Segons que denuncia l'ONG, aquesta afirmació no es correspon a la realitat que la marca aplica a altres països. La Plataforma posa com a exemple que a Bèlgica o Suïssa el sistema multimèdia dels vehicles utilitza les diverses llengües oficials, «mentre que a Andorra, on l'única llengua oficial és el català, el sistema multimèdia tampoc no és en català», afegeix.A preguntes de la Plataforma, el servei d'atenció al client va explicar que «segurament» el nou Seat Tarraco tampoc no disposaria de manuals d'ús del cotxe en català, «tot i ser obligatori per llei tenir-los en català i en el mateix format que en qualsevol altra llengua».La Plataforma per la Llengua lamenta el menyspreu que fa a la llengua catalana la firma automobilística, la qual «va expressar a començaments d'any a la Plataforma que adaptaria els seus cotxes al mercat catalanoparlant, igual que ho havia fet a la resta de mercats similars». L'ONG espera que, tot plegat, es tracti d'un error.La Plataforma per la Llengua recorda que fins ara Seat fa servir «sense excepcions» totes les llengües europees de dimensions similars al català i compleix la normativa de consum pel que fa a usos lingüístics, «excepte a Catalunya». L'ONG assenyala que això representa actuar fora de la llei: «El Tribunal Constitucional va avalar aquesta obligació i totes les empreses de vehicles han d'incloure el català en els manuals dels vehicles». Segons la Plataforma, «altres multinacionals de vehicles ja han comunicat que estan adaptant el manual a la legislació vigent».La Plataforma per la Llengua argumenta també que només en els territoris on el català és llengua oficial, l'any 2017 es van vendre més vehicles (364.334) que a Suïssa (320.000) o Dinamarca (230.000).