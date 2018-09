El Govern insta Sánchez a incloure l'autodeterminació en la reforma constitucional

Artadi es mostra «sorpresa» que la modificació sigui sobre els aforaments perquè no és el «tema principal»

Actualitzada 18/09/2018 a les 15:34

La Generalitat ha instat Pedro Sánchez a incloure el dret a l'autodeterminació en la reforma de la Constitució si el president espanyol considera que ara no el permet. Així ho ha exposat la portaveu del Govern, Elsa Artadi, en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts al matí. La també consellera de Presidència considera que el dret a decidir ja es pot exercir ara mateix dins el marc constitucional. Sigui com sigui, Artadi s'ha mostrat «sorpresa» que la modificació de la carta magna espanyola que proposa Sánchez sigui sobre els aforaments, perquè troba que no és el «tema principal». Així mateix, la portaveu ha instat el president espanyol a concretar quina solució té per a resoldre el conflicte polític català.Artadi ha explicat que el Consell Executiu d'aquest matí no ha entrat en el debat sobre la reforma de la Constitució per eliminar els aforaments que proposa Sánchez. Sí que ha apuntat que el Govern no està ni «tancat» ni «en contra» de l'assumpte, però ha constatat que tampoc hi està treballant ara en no ser una prioritat. La portaveu ha reconegut que han rebut l'anunci de Sánchez per «sorpresa» perquè el debat «principal» entenen que és un altre. Així, la consellera ha afirmat que, si l'executiu espanyol creu que el dret a l'autodeterminació no està inclòs a la Constitució -el Govern considera que sí que ho està-, pot reformar la carta magna per la via ràpida i afegir-hi també aquest tema.L'executiu de Quim Torra, doncs, es mostra «expectant» per la proposta de Sánchez, a l'espera que el Consell de Ministres de divendres la pugui desenvolupar: «Estem disposats a valorar-ho quan ho tinguem», ha afirmat Artadi. Sigui com sigui, el Govern continua esperant la proposta del PSOE per a resoldre el conflicte català. Des de la Generalitat, doncs, reiteren que el dret a l'autodeterminació és «irrenunciable», i asseveren que més enllà de reformes pels aforats encara esperen el projecte de Sánchez per a Catalunya. «No és un tema jurídic sinó de voluntat política», ha conclòs Artadi.