Albiol responsabilitza els Mossos de les càrregues policials de l'1-O

També ha constatat que els comandaments van «orquestrar un parany» i una «trampa» pels cossos policials espanyols

Actualitzada 17/09/2018 a les 16:35

El PP vol impulsar una manifestació el 7 d'octubre

El president del PPC, Xavier García Albiol, ha afirmat aquest dilluns que si els responsables del cos dels Mossos d'Esquadra haguessin donat les direccions «adequades», la policia espanyola i la Guàrdia Civil no haguessin hagut de carregar l'1-O. Després que 'El Periódico', hagi publicat un informe de la Guàrdia Civil, inclòs en el sumari de la causa per rebel·lió que instrueix el TS, que planteja que l'anterior Govern va controlar les actuacions del cos per evitar referèndum de l'1-O, Albiol ha constatat que els comandaments van «orquestrar un parany» i una «trampa» pels cossos policials espanyols. Així, ha dit que la policia catalana va actuar de manera «deslleial» davant d'un cos «modern». El popular ha tornat a denunciar el tracte «de favor», que al seu entendre, tenen els polítics empresonats. Albiol ha apuntat que s'està posant en risc la seguretat dels centres penitenciaris i ha criticat que s'hagi permès l'accés com a autoritat a una presó al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. «S'ha permès l'entrada del terrorista Otegi en una presó catalana sense cap registre ni control», ha afirmat en roda de premsa.Davant d'aquesta situació, el líder del PPC ha enviat una segona carta a la ministra de Justícia, Dolores Delgado, perquè faci les comprovacions i inspeccions «pertinents» i s'interposin les mesures coercitives que corresponguin per restablir «la normalitat» i la seguretat en els centres penitenciaris i la «igualtat» entre els presos.A la missiva, que Albiol té previst enviar al llarg d'aquest dilluns, s'informa al ministeri que els polítics presos segueixen reben una mitjana de 3 o 4 visites per dia, mentre que la resta de presos en reben entre 2 o 3 mensuals. Segons Albiol, això és possible gràcies a que la majoria de les visites «se'ls dona la condició d'autoritats», tot i que les persones no ho siguin. «Accedeixen als centres penitenciaris sense ser sotmesos als registres de seguretat pertinents», explica Albiol a Delgado.El dirigent popular també retreu a la ministra que no hagi rebut resposta de la primera carta enviada el 31 d'octubre i li fa saber que té documentació que acredita aquest suposat tracte de favor.Des del PP s'han mostrat partidaris d'impulsar una manifestació el proper diumenge 7 d'octubre, per commemorar la manifestació a favor de la convivència i la llibertat del 8 d'octubre de 2017. Albiol ha justificat la convocatòria per «no quedar-se callats» en un moment que l'independentisme «revifa». Per això, el PPC ha convidat a la resta de partits constitucionalistes i a les entitats a sumar-se de l'acte «transversal». Tot i que el 2017 la manifestació va ser impulsada per Societat Civil Catalana, Albiol ha admès que com que enguany no hi ha previsió que es torni a celebrar la mobilització el PPC ha decidit impulsar-la. «Si al final SCC decideix organitzar-la, hi col·laborarem», ha apuntat.D'altra banda, el popular també ha criticat l'absència dels consellers a la inauguració de la fira Gastech amb la presència de Felip VI. En concret, ha retret al Govern que hagi perdut «els papers». «Estem davant d'un grup d'esverats radicals que no cuiden les formes», ha dit. Una situació, que segons Albiol, demostra que la voluntat de diàleg del president del govern espanyol «no serveix per a res».Finalment, dels moments de tensió viscuts a Barcelona durant les manifestacions a favor i en contra de la immersió lingüística, Albiol ha recordat als Mossos que han de garantir que aquelles persones que tenen un permís puguin desenvolupar l'activitat «amb normalitat». Davant del fet que els CDR hagin impedit que la manifestació contrària a la immersió arribés a la Plaça de Sant Jaume, l'exalcalde de Badalona ha expressat que «posa en evidencia el grau de perversió social que es viu a Catalunya i de la que en formen part diferents àmbits de la Generalitat».