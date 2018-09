Valtonyc no es planteja tornar a l'Estat encara que hi hagués una rebaixa de pena i creu que amb el PSOE no canvia «res»

L'advocat del raper no preveu que Bèlgica resolgui l'extradició aquest dilluns i augura una «batalla de llarg recorregut»

Actualitzada 16/09/2018 a les 12:02

Puigdemont, «anarquista»

El raper Josep Miquel Arenas, àlies Valtonyc, no es planteja tornar a l'estat espanyol encara que hi hagués una rebaixa de la pena com la que l'Audiència Nacional ha aplicat al raper lleidatà Pablo Hasel. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Valtonyc ha dit que «ara mateix» no està «psicològicament preparat» per tornar a l'Estat, i tot i la crítica que Pedro Sánchez va fer a la seva condemna quan estava a l'oposició, no creu que «el PSOE sigui canvi de res». Per la seva banda, el seu advocat, Gonzalo Boye, s'ha mostrat convençut que el jutjat de Gant no resoldrà l'extradició en la vista prevista per aquest dilluns, ja que les parts podran apel·lar. Per a Boye, serà «una batalla de llarg recorregut».Davant de la compareixença davant del jutjat de Gant prevista per aquest dilluns, el raper s'ha mostrat «tranquil» i ha dit esperar que la justícia blega «apliqui la llei, actuï amb serenitat i no tingui por del que pugui passar en la relació de Bèlgica amb Espanya, que demostra que és una justícia justa i no polititzada».Valtonyc ha explicat que hauria marxat igualment de l'Estat encara que el PSOE hagués arribat abans al govern espanyol: «una cosa és la justícia i l'altra el govern, igualment no crec que el PSOE sigui el canvi de res».Per la seva banda, Boye preveu que, després de la vista de demà, s'obrirà un procés d'al·legacions, ja sigui per part de la defensa o per la fiscalia. «Tinc confiança del pronòstic dle temps a Bèlgica», ha dit Boye, mostrant-se així optimista.Aquest cap de setmana, a través del seu compte de Twitter, Valtonyc ha explicat que els seus advocats li diuen que «segurament mai» podrà tornar a l'Estat perquè li estan obrint «nous procediments per noves denúncies per part de la Guàrdia Civil per les noves cançons». «Quina sort, perquè jo el que vull és tornar a Catalunya, no a Espanya», ha reblat.Boye ha explicat que no té notificades aquests nous procediments, més enllà del que ha llegit a mitjans de comunicació, però ha afegit que «quan s'inicia una cacera, no s'acaba mai fins que la presa no està posada en una taula a la paret».D'altra banda, Valtonyc ha valorat així la figura de Carles Puigdemont: «No crec que sigui una persona de dretes, crec que és més un anarquista i algú que creu en alguna cosa i ho vol dur a terme».