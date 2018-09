Tensió a Barcelona per dues manifestacions a favor i en contra del model d'immersió lingüística i d'escola catalana

La marxa convocada per 'Hablamos Español' tenia previst acabar a la plaça de Sant Jaume però ho han impedit centenars de persones que donaven suport a l'Acampada per la Llibertat

Retrets de SCC per el «bloqueig» a la marxa espanyolista

Unes 1.500 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han manifestat aquest diumenge al centre de Barcelona convocats per l'entitat 'Hablamos Español'. Ho han fet «a favor de la llibertat d'elecció del llengua» i «d'una escola sense adoctrinament nacionalista». La marxa ha sortit al migdia de la plaça Universitat i havia d'arribar a la plaça de Sant Jaume, on s'havien de fer els parlaments finals i la lectura del manifest. No ho han pogut fer, però, per la presència de 1.500 persones –també segons càlculs de la Guàrdia Urbana-, que han anat fins a Sant Jaume per donar suport a les persones que participen en l'Acampada per la Llibertat. Convocats per diversos Comitès de Defensa de la República (CDR), la mobilització volia donar suport a l'«escola pública, de qualitat, laica, inclusiva i en català» així com demanar la llibertat als polítics presos.A la Via Laietana, a l'altura de plaça de l'Àngel un cordó policial separava als participants de les dues manifestacions, que han arribat a coincidir cap a la una del migdia. S'han increpat, mostrat les seves respectives pancartes i s'han intercanviat crits. Aquesta situació s'ha mantingut fins a primera hora de la tarda, quan els manifestants han començat a marxar, tot i que de manera molt esgraonada. El trànsit s'ha restablert a quarts de cinc de la tarda quan s'ha aconseguit apartar els darrers manifestants, d'un i altre bàndol, cap a la vorera.En un comunicat, Societat Civil Catalana (SCC) ha condemnat «l'actitud d'un sector de l'independentisme» que s'ha dedicat a «bloquejar» una part del recorregut de la marxa, «evitant que l'entitat pogués expressar-se amb llibertat a la via pública», denuncia. A banda d'expressar la «profunda solidaritat» amb Hablamos Español, afirma que és «un fet absolutament antidemocràtic» que s'impedís l'arribada dels manifestants a plaça de Sant Jaume, punt on estava previst que finalitzés la mobilització.«En la jornada d'aquest diumenge, l'independentisme ha comptat amb la col·laboració activa dels Mossos d'Esquadra que en comptes de facilitar la marxa, sota les ordres polítiques del govern de la Generalitat, s'ha dedicat a impedir que aquesta transcorregués tal com estava planificada», apunta SCC.Un «lamentable episodi», segons l'entitat, que «és una nova mostra que l'Executiu català no només no representa el conjunt de la ciutadania, sinó que està disposat a utilitzar tot el poder que disposa per impedir que tot aquell ciutadà o col·lectiu que pensa diferent el pugui expressar lliurement», apunta. De fet, un dels moments tensos de la jornada ha estat quan algun manifestant ha retret a agents de la policia catalana que desviessin la manifestació del recorregut inicialement previst.