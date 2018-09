Junqueras avisa: «si no està disposat a parlar del referèndum emprèn un camí que no té sortida»

En un article d'opinió que publica aquest diumenge 'El Punt Avui', el president d'ERC i exvicepresident del Govern retreu a Sánchez que «no aprèn» i que fa com Rajoy: «no prendre cap iniciativa»

Actualitzada 16/09/2018 a les 12:49

Amb el títol '325 dies entre reixes. 325 dies refermant conviccions', el president d'ERC, Oriol Junqueras, reflexiona en un article d'opinió que publica aquest diumenge 'El Punt Avui' sobre el fet que fa gairebé un any que «van empresonar mig govern de Catalunya», així com els líders d'Òmnium i ANC. En l'escrit, Junqueras considera que «s'obre etapa una plena d'oportunitats». «Ens hem guanyat el dret a ser, a dret a decidir», ha assenyalat. També ha llençat un avís a l'actual govern espanyol, encapçalat per el socialista Pedro Sánchez: «Si manté el rebuig frontal, no ja a pactar un referèndum, sinó a parlar sobre aquesta opció, emprèn un camí que no té sortida», assenyala.El líder d'ERC retreu a Sánchez que, més enllà del «front judicial» i el fet que encara segueixi a la presó junt amb més exmembres del govern, l'expresidenta del Parlament i els 'Jordis', «passen els dies i no entenem perquè no aprèn del que no va fer bé Mariano Rajoy: no prendre cap iniciativa», apunta.Junqueras subratlla que la proposta de les forces sobiranistes «és molt clara» i passa per «acordar els termes i les condicions per a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació». «Com s'ha fet arreu del món civilitzat», constata el líder d'ERC. Per això, lamenta que «la proposta del PSOE de Pedro Sánchez per a Catalunya encara no la coneixem», escriu. «Quina és? Mantenir la mateixa política repressiva del PP? Xiular davant del clima que generen els dirigents de Ciutadans quan tots sabem què pretenen?», es pregunta.Oriol Junqueras assegura que continuaran «allargant la mà al diàleg». «Com sempre hem fet i com seguirem fent, malgrat la presó i els exilis», ha expressat. Demana, però, un «diàleg sincer» i sense deixar de banda «una exigència aclaparadora de la societat catalana», com el dret a decidir. «Els demòcrates no vetem cap diàleg democràtic, i encara menys quan recull l'anhel democràtic de tantes i tantes persones», escriu. «Volem solucions, així com una societat per viure-hi i conviure-hi, tots», indica. També escriu que «mentre la societat catalana segueixi exigent de manera creixent que cal votar»; una negativa per part de l'Estat «només podria acabar generant les condicions per a un nou 1 d'octubre».Sobre el judici, que podria celebrar-se aquesta tardor, considera que «no serà just «com tampoc ho ha estat la instrucció». «No serà un judici a l'independentisme, es jutjarà la democràcia», ha raonat, avisant que un sentència condemnatòria als membres del Govern i a la mesa del Parlament «pesarà sempre com una llosa en la història d'Espanya». «No acceptarem res que no sigui la lliure absolució», ha manifestat. «El judici obrirà aquesta nova etapa», apunta demanant que s'aprofiti aquesta situació. «Som forts i estem convençuts que cada dia ho som més i en som més», conclou, no sense abans demanar reivindicar a Dolors Bassa i Carme Forcadell, «dues grans dones que han donat tot per la llibertat», escriu.