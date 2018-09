Buch dona «garantia absoluta» que els Mossos van treballar «com una policia professional i democràtica» per l'1-O

El conseller d'Interior reitera que el cos policial no retirarà llaços grocs dels carrers perquè no forma part de les seves competències

Actualitzada 16/09/2018 a les 14:12

El conseller d'Interior, Miquel Buch, té «confiança plena» i «garantia absoluta» que els Mossos d'Esquadra «van treballar com una policia professional i democràtica, que és el que són» per l'1-O. Així s'ha expressat Buch preguntat pel suposat traspàs d'informació per part de responsables policials a l'anterior Govern sobre algunes actuacions de la Guàrdia Civil per evitar el referèndum, segons alguns mitjans d'informació.'El Periódico' publica que, segons un informe de la Guàrdia Civil inclòs en el sumari de la causa per rebel·lió del Tribunal Suprem, l'exsecretari general d'Interior Cèsar Puig hauria enviat quatre correus electrònics al llavors secretari general d'Economia Josep Maria Jové amb informació dels Mossos sobre un dels escorcolls a Unipost. 'El Mundo' recull que el major Josep Lluís Trapero hauria trasllat a responsables polítics dels Mossos «informació crucial» que era utilitzada per «establir contramesures». D'altra banda, el conseller ha afirmat que els Mossos no retiraran cap llaç groc de l'espai públic. «No és competència dels Mossos treure llaços ni netejar carrers», ha reiterat.