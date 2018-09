Maragall diu que el Govern «està treballant» amb «discreció» per aconseguir mediació internacional

El conseller d'Acció Exterior adverteix que la voluntat de diàleg amb l'Estat és «ferma però no ingènua»

Actualitzada 14/09/2018 a les 11:12

Crítiques a Borrell

Bilateral Estat-Generalitat

Delegacions i Consell de la República

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, ha explicat que el Govern «està treballant» per aconseguir mediació internacional entre Catalunya i l'estat espanyol. Segons ha explicat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, tant l'Estat com alguns països europeus tenen «la sensació que ja no cal la mediació» sobre el cas català. En aquest sentit, el conseller ha subratllat que la mediació internacional «serà necessària» i que el Govern hi està treballant «en totes les línies i vies paral·leles amb la deguda discreció». A més, ha afegit que li «sembla» que el govern espanyol també hi està «treballant». El rol de mediadors, ha concretat, el podrien adoptar «determinats països, les institucions europees, les Nacions Unides o grups de personatges amb prestigi». Per altra banda, ha advertit que la voluntat de diàleg amb l'estat espanyol és «ferma però no ingènua» i «convé» afirmar-ho perquè l'objectiu de Madrid ara és «fer entendre als estats que hi ha un govern socialista nou que vol dialogar i es troba amb una societat catalana intransigent».El conseller ha insistit, en qualsevol cas, que l'aposta del Govern és «la via del diàleg» i, «si pot ser, amb presència internacional». «Això vol dir renunciar a la unilateralitat? En termes de perspectiva política immediata sí, en termes històrics i de país i objectiu final no», ha defensat. Amb tot, ha avisat, cada element que «confirmi», segons ell, una voluntat de l'estat espanyol en sentit contrari, el que farà és «escurçar el termini» per a la «mà estesa». Davant d'una sentència condemnatòria pels presos, Maragall ha dit que caldrà «extremar» la capacitat d'expressar via mobilització i acció de govern la «pressió» sobre l'Estat.A més, Maragall ha qualificat de «patètic i inacceptable» que el govern espanyol digui que dedica «molt» a combatre «propaganda independentista». «La missió principal del ministre d'Exteriors és dedicar-se a combatre la suposada propaganda inexistent del govern de Catalunya?», ha lamentat sobre Borrell. En tot cas, ha argumentat Maragall, el diàleg no l'han de protagonitzar ell mateix i el ministre Josep Borrell sinó que «és una qüestió que ha de ser més global».A banda, el conseller, que presideix la comissió Bilateral Estat-Generalitat, ha avançat que abans del 15 de desembre s'hauran reunit les 6 comissions que pengen de la Bilateral. «Abans del 15 ens haurem reunit la comissió de Traspassos, Infraestructures, Afers Econòmics, la subcomissió de Seguiment de conflictes per retirar les lleis anul·lades pel TC, el Grup de treball sobre Educació i Llengua i la subcomissió d'Acció exterior», ha explicat.El titular d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència també ha assegurat que les delegacions a l'exterior que reobrirà després de mesos tancades pel 155 seran «més explícitament representacions d'un país, d'una societat que vol existir com a tal». «Representaran la causa catalana de la República que estem en voluntat de construir i al mateix temps seran delegacions que es relacionaran amb cadascun dels països sobre l'Europa que volem», ha explicat.Amb tot, el conseller també ha matisat que «no és el Govern» qui ha de decidir «què fa» el Consell de la República però ha afirmat que aquest pot tenir "un rol significatiu». «Se li pot demanar també que tingui una missió addicional, que és fer amics», ha afegit Maragall. «De vegades segons el que diem el que fem no és fer amics sinó adversaris, per exemple amb algun llenguatge que s'ha utilitzat», ha dit, sense entrar en detalls i reivindicant un llenguatge «constructiu» del projecte i el caràcter «profundament europeista» de Catalunya.